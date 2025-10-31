HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 31-10: Ukraine hứng đợt tấn công lớn, Nga phản hồi Mỹ

Lạc Chi

(NLĐO) - Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Nga đã phóng hơn 650 UAV và 50 tên lửa khắp Ukraine, trong khi Điện Kremlin phủ nhận việc nối lại thử hạt nhân.

Tổng thống Zelensky ngày 30-10 nói Ukraine hứng chịu trận không kích được đánh giá có quy mô lớn nhất trong nhiều tháng qua, với sự tham gia của hơn 650 máy bay không người lái và hơn 50 tên lửa các loại.

"Rất nhiều mục tiêu đã bị bắn hạ nhưng đáng tiếc là vẫn có nơi trúng đòn" - ông Zelensky nói trong bài phát biểu buổi sáng cùng ngày. Ông cho biết các hoạt động cứu hộ đang diễn ra tại nhiều khu vực chịu thiệt hại nặng.

Ukraine hứng đợt tấn công lớn, Nga bác tin thử hạt nhân trở lại - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra hiện trường sau khi tên lửa Nga bắn trúng một nhà trọ ở Zaporizhzhia - Ukraine vào ngày 30-10. Ảnh: AP.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, nhiều tòa nhà bị phá hủy. Các đợt tấn công cũng nhằm vào hạ tầng năng lượng trọng yếu, gây gián đoạn điện và cấp nước tại nhiều tỉnh như Vinnytsia, Kiev, Mykolaiv, Cherkasy, Poltava, Dnipropetrovsk, Chernihiv, Sumy, Ivano-Frankivsk và Lviv.

Ông Zelensky nói toàn bộ lực lượng kỹ thuật và cứu hộ đang nỗ lực khôi phục nguồn điện và nước "nhanh nhất có thể".

Cũng trong ngày 30-10, Điện Kremlin bác bỏ thông tin Nga đã nối lại các vụ thử hạt nhân, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh cho Lầu Năm Góc khởi động lại chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân của nước này, lần đầu tiên kể từ năm 1992.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới rằng Nga "hiện không biết bất kỳ quốc gia nào đang tiến hành thử hạt nhân" và khẳng định các cuộc thử nghiệm gần đây của Moscow "không thể được hiểu là thử hạt nhân". 

Ông Peskov còn nói Nga sẽ có phản ứng nếu Mỹ rút khỏi lệnh ngừng thử hạt nhân do Tổng thống George H.W. Bush ban hành năm 1992.

Trước đó, ngày 27-10, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga đã thử thành công tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu ngầm không người lái Poseidon.

Tới ngày 29-10, ông Trump nói đã chỉ đạo quân đội Mỹ bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân "ở mức độ tương xứng" nhằm đáp trả "các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác".

Nga chưa từng tiến hành vụ nổ thử hạt nhân nào kể từ khi Liên Xô tan rã. Vụ thử cuối cùng của Liên Xô diễn ra năm 1990. Cả Mỹ và Nga đều ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996, trong đó Moscow đã phê chuẩn vào năm 2000, còn Washington thì chưa.

Năm 2023, Tổng thống Putin rút lại phê chuẩn của Nga, song Điện Kremlin khẳng định nước này không có kế hoạch nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

