Điểm nóng xung đột ngày 6-1: Nga - Ukraine giằng co quyết liệt ở Kursk

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhằm ngăn chặn quân đội Nga tiến về phía Kursk, lực lượng Ukraine đã triển khai nhóm tấn công gồm hai xe tăng, một xe rà phá bom mìn và 12 xe chiến đấu bọc thép có lực lượng nhảy dù hướng về làng Berdin.

Theo đó, pháo binh và không quân của nhóm lực lượng phía Bắc đã đánh bại nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay hai cuộc tấn công của Ukraine đều bị đẩy lùi.

Một máy bay chiến đấu MiG-29. Ảnh: TASS

Theo các blogger về chiến tranh của Nga, cuộc tấn công của Ukraine đã khiến lực lượng Nga phải vào thế phòng thủ.

Các trận pháo binh và đụng độ vũ trang nhỏ đang diễn ra trong khi Ukraine sử dụng xe bọc thép của phương Tây để đưa một lượng lớn bộ binh vào khu vực. Cuộc giao tranh tập trung ngay phía Bắc một cao tốc chạy từ Sudzha, gần biên giới, đến Kursk.

Trong diễn biến liên quan, lực lượng Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho rằng lực lượng Ukraine bị thiệt hại một số phương tiện do phương Tây sản xuất, bao gồm một xe chiến đấu Bradley.

Cụ thể, hai xe tăng Leopard do Đức sản xuất, một xe chiến đấu bộ binh và 3 xe bọc thép chở binh sĩ, bao gồm một chiếc M113 do Mỹ sản xuất bị hư hại tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Lực lượng Ukraine cũng bị thiệt hại một khẩu pháo L119 cỡ nòng 105 mm do Anh sản xuất.

Cũng trong ngày 5-1, lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 61 trong số 103 máy bay không người lái của Nga trong một cuộc tấn công qua đêm. Đáp lại, Nga cho biết họ đã phá hủy 5 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga.

Cả hai bên đều đang nỗ lực cải thiện vị thế trên chiến trường trước khi Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng kết thúc xung đột Nga-Ukraine nhưng không nói rõ bằng cách nào.