Điểm tập kết hàng hóa, đỗ xe khách tiềm ẩn mất an toàn giao thông

Tại khu vực cửa hàng nem chua N.A. ngay sát Quốc lộ 1A (đoạn đường tránh TP Thanh Hóa cũ thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) tồn tại một điểm dừng đỗ xe khách, tập kết hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng chỉ sau một thời gian việc tập kết hàng hóa, dừng đỗ bắt khách lại tái diễn.

Điểm tập kết hàng hóa, dừng đỗ xe khách trước khu vực cửa hàng nem chua N.A. đã tồn tại từ lâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, trật tự

Theo một số người dân, khu vực này nằm ngay sát ngã 3 đường vào phường Đông Hải (TP Thanh Hóa cũ) có đông dân cư qua lại.

Tuy nhiên, hàng ngày có hàng chục lượt xe khách, xe tải các loại vào dừng đỗ để bốc dỡ hàng hóa.

"Xe ô tô ra vào rất đông, nhất là những giờ cao điểm vào cuối buổi chiều, ô tô đậu tràn cả ra đường chiếm hết đường đi lại của người dân. Việc này tiềm ẩn nguy cơ, gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đây"- một người dân cho hay.

Cũng theo phản ánh, trước đây, khu vực này đã được lực lượng chức năng xử lý, việc ô tô khách dừng đỗ, bốc xếp hàng hóa đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, gần đây lại tái diễn trở lại.

Xe ô tô khách nối đuôi nhau dừng đỗ trước khu vực cửa hàng nem chua N.A. để bắt khách

Được biết, trong chiều ngày 24-11, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Hạc Thành và Đội quy tắc đã vào cuộc kiểm tra thực tế và xử lý một số vi phạm tại khu vực trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số cơ sở kinh doanh trưng bảng biển lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông, một số trường hợp chiếm dụng vỉa hè để đỗ xe, bốc dỡ hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở nem chua N.A., B.G. tháo dỡ bảng biển lấn chiếm, lập biên bản một số trường hợp đậu đỗ ô tô, bốc dỡ hàng hóa vi phạm.

Xe tải đậu đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bốc dỡ hàng hóa

Trung tá Hoàng Văn Sơn, Phó trạm trường Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết qua kiểm tra nhận thấy tình trạng các phương tiện (xe khách, xe tải) dừng đỗ, bốc dỡ hàng diễn ra tại đây.

Theo trung tá Sơn, khu vực này không được cấp phép đậu đỗ, bốc dỡ hàng hóa. "Đây vừa vi phạm trật tự công cộng, vừa vi phạm quy định về tập kết, bốc xếp hàng hóa do địa điểm này không được cấp phép, vô hình chung trở thành bãi xe tự phát"- trung tá Sơn cho hay.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, trung tá Sơn cho biết cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cơ quan chức năng.

Khi lực lượng chức năng tới kiểm tra, các hộ kinh doanh đã cho di chuyển các bảng biển lấn chiếm hành lang đường vào trong

"Thời gian tới, Trạm CSGT Quảng Xương sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát trật tự và chính quyền địa phương để làm rõ, xác định việc sử dụng đất tại điểm dừng đỗ này. Đồng thời, sẽ có giải pháp lắp đặt biển cấm, tuyên truyền ký cam kết, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm để hạn chế phương tiện ô tô ra vào khu vực này, ngăn chặn tình trạng mất an toàn giao thông, trật tự"- trung tá Sơn cho hay.