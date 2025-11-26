Điểm tập kết hàng hóa, đỗ xe khách tiềm ẩn mất an toàn giao thông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điểm tập kết hàng hóa, đỗ xe khách tiềm ẩn mất an toàn giao thông

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đây là điểm tập kết mà lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý nhiều lần nhưng sau đó lại tái diễn, gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A

Tại khu vực cửa hàng nem chua N.A. ngay sát Quốc lộ 1A (đoạn đường tránh TP Thanh Hóa cũ thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) tồn tại một điểm dừng đỗ xe khách, tập kết hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng chỉ sau một thời gian việc tập kết hàng hóa, dừng đỗ bắt khách lại tái diễn.

Điểm tập kết hàng hóa, đỗ xe khách tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông - Ảnh 1.

Điểm tập kết hàng hóa, dừng đỗ xe khách trước khu vực cửa hàng nem chua N.A. đã tồn tại từ lâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, trật tự

Theo một số người dân, khu vực này nằm ngay sát ngã 3 đường vào phường Đông Hải (TP Thanh Hóa cũ) có đông dân cư qua lại.

 Tuy nhiên, hàng ngày có hàng chục lượt xe khách, xe tải các loại vào dừng đỗ để bốc dỡ hàng hóa.

"Xe ô tô ra vào rất đông, nhất là những giờ cao điểm vào cuối buổi chiều, ô tô đậu tràn cả ra đường chiếm hết đường đi lại của người dân. Việc này tiềm ẩn nguy cơ, gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đây"- một người dân cho hay.

Cũng theo phản ánh, trước đây, khu vực này đã được lực lượng chức năng xử lý, việc ô tô khách dừng đỗ, bốc xếp hàng hóa đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, gần đây lại tái diễn trở lại.

Điểm tập kết hàng hóa, đỗ xe khách tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông - Ảnh 2.

Xe ô tô khách nối đuôi nhau dừng đỗ trước khu vực cửa hàng nem chua N.A. để bắt khách

Được biết, trong chiều ngày 24-11, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Hạc Thành và Đội quy tắc đã vào cuộc kiểm tra thực tế và xử lý một số vi phạm tại khu vực trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số cơ sở kinh doanh trưng bảng biển lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông, một số trường hợp chiếm dụng vỉa hè để đỗ xe, bốc dỡ hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở nem chua N.A., B.G. tháo dỡ bảng biển lấn chiếm, lập biên bản một số trường hợp đậu đỗ ô tô, bốc dỡ hàng hóa vi phạm.

Điểm tập kết hàng hóa, đỗ xe khách tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông - Ảnh 3.

Xe tải đậu đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bốc dỡ hàng hóa

Trung tá Hoàng Văn Sơn, Phó trạm trường Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết qua kiểm tra nhận thấy tình trạng các phương tiện (xe khách, xe tải) dừng đỗ, bốc dỡ hàng diễn ra tại đây.

Theo trung tá Sơn, khu vực này không được cấp phép đậu đỗ, bốc dỡ hàng hóa. "Đây vừa vi phạm trật tự công cộng, vừa vi phạm quy định về tập kết, bốc xếp hàng hóa do địa điểm này không được cấp phép, vô hình chung trở thành bãi xe tự phát"- trung tá Sơn cho hay.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, trung tá Sơn cho biết cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cơ quan chức năng.

Điểm tập kết hàng hóa, đỗ xe khách tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông - Ảnh 4.

Khi lực lượng chức năng tới kiểm tra, các hộ kinh doanh đã cho di chuyển các bảng biển lấn chiếm hành lang đường vào trong

"Thời gian tới, Trạm CSGT Quảng Xương sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát trật tự và chính quyền địa phương để làm rõ, xác định việc sử dụng đất tại điểm dừng đỗ này. Đồng thời, sẽ có giải pháp lắp đặt biển cấm, tuyên truyền ký cam kết, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm để hạn chế phương tiện ô tô ra vào khu vực này, ngăn chặn tình trạng mất an toàn giao thông, trật tự"- trung tá Sơn cho hay.

Tin liên quan

Khốn đốn vì điểm tập kết cát trong khu dân cư

Khốn đốn vì điểm tập kết cát trong khu dân cư

(NLĐO) - Khoảng 3 tháng qua, cuộc sống người dân khu tái định cư Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị đảo lộn bởi một điểm tập kết cát tại nơi này.

Nhiều đường băng xuống cấp, sửa chữa tạm thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay

(NLĐO)- Hàng loạt đường băng tại nhiều sân bay trên cả nước xuống cấp, chỉ được sửa chữa tạm thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay, đặc biệt mùa mưa bão.

9 đơn vị vào cuộc tìm giải pháp điểm quay đầu xe mất an toàn ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Để giảm thiểu rủi ro do mất an toàn giao thông tại điểm quay đầu xe phía Bắc cầu Nguyệt Viên, Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị, ban, ngành liên quan của tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc đưa ra các giải pháp xử lý

tỉnh Thanh Hóa Quốc lộ 1A mất an toàn mất an toàn giao thông cấm đỗ xe lấn chiếm hành lang tuyến đường tập kết hàng hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo