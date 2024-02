Điểm tựa vững chắc, tin cậy của ngư dân

Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 - BTL Cảnh sát biển Việt Nam được giao quản lý vùng biển từ đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đến Cù lao Xanh, tỉnh Bình Định. 20 năm hình thành và phát triển (5.3.2004 - 5.3.2024), đơn vị đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.



Đạt được nhiều thành quả

Với quyết tâm chính trị cao của cán bộ, chiến sĩ, 20 năm qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát với hành trình hàng trăm ngàn hải lý an toàn. Đơn vị đã tuyên truyền, xua đuổi hơn 3.500 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, khai thác thủy sản trái phép; theo dõi, tuyên truyền, ngăn cản 15 lượt giàn khoan, trên 20 lượt tàu nghiên cứu thăm dò của nước ngoài hoạt động trong khu vực biển quản lý.

BTL Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền địa phương ven biển nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh trên biển; tích cực, chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển, an toàn hàng hải, ô nhiễm môi trường biển. Kết quả, đơn vị đã xử lý hơn 2.000 lượt tàu, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 9 tỉ đồng. Đơn vị đã bắt giữ, xử lý 33 vụ việc gian lận thương mại; tịch thu 8.594,89 tấn quặng titan, 10.047,57 tấn than, 13.833.847 lít dầu DO...

BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức trên 60 đợt cao điểm tuyên truyền, vận động ngư dân các địa phương không vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá 158 chuyên án, vụ án; bắt giữ 203 đối tượng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tặng cờ và quà cho ngư dân Ảnh: BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 2

Công tác dân vận được BTL Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện chặt chẽ, kết hợp tuyên truyền với việc bảo đảm an sinh xã hội để nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống người dân. Đơn vị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển ký kết thực hiện chương trình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy 6 tỉnh, thành ven biển miền Trung. Công tác đối ngoại của cảnh sát biển có bước phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển chung của lực lượng. Đơn vị đã tổ chức đón tiếp, giao lưu với hơn 10 đoàn quốc tế.

Nhiều chương trình lan tỏa ý nghĩa

Xác định việc tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là "mệnh lệnh trái tim", là hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ cảnh sát biển", BTL Vùng Cảnh sát biển 2 luôn chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ người dân. Đơn vị đã thực hiện 77 lượt tìm kiếm, cứu nạn; cứu được 67 phương tiện và 640 người.

Tàu CSB 4032 cứu ngư dân gặp nạn trên biển Ảnh: BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 2

Những hoạt động này tạo hiệu ứng tích cực để nhiều người hướng về biển đảo, xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chương trình từ thiện của đơn vị đã thu hút được sự quan tâm, đồng hành tham gia của cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhiều tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp. Hơn 2.500 lượt người được khám, cấp phát thuốc miễn phí; hơn 7.000 suất quà, học bổng, hơn 12.000 lá cờ Tổ quốc, hơn 1.000 đầu sách, 700 áo phao, 4.000 cuốn vở, 3.000 sổ tay, hơn 300 xe đạp, 16,5 tấn gạo, 1.100 chai dung dịch sát khuẩn, 100.000 khẩu trang y tế, 90 tủ thuốc y tế... đã được trao tặng gia đình chính sách, ngư dân và học sinh tại các địa phương với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Đối với Báo Người Lao Động, qua 3 năm cùng BTL Vùng Cảnh sát biển 2 ký kết thực hiện chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", 2 đơn vị đã phối hợp trao tặng 40.000 lá cờ Tổ quốc, 100 túi thuốc sơ cấp cứu, 100 học bổng và 150 suất quà (1 triệu đồng/ suất) cho ngư dân, con em ngư dân. Riêng năm 2023, 2 đơn vị đã trao tặng 20.000 lá cờ Tổ quốc, 50 suất quà và 50 suất học bổng. Những việc làm này tạo sức lan tỏa sâu rộng, mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc.

Báo Người Lao Động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng cờ thuộc hợp phần “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho ngư dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Ảnh: HẢI ĐỊNH

Tiếp tục phát huy thế mạnh

Nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 xác định cần tập trung làm tốt một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới.

Cụ thể, tập trung xây dựng BTL Vùng Cảnh sát biển 2 vững mạnh về mọi mặt. Tập trung đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng, xử trí tốt tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ và pháp luật, hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, phòng chống (IUU), giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển được phân công quản lý.

Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại Trường Tiểu học - THCS Nhơn Châu (tỉnh Bình Định) Ảnh: BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 2

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"...

Ngoài ra, tập trung đổi mới, sáng tạo theo tinh thần "7 dám" nhằm đáp ứng yêu cầu và ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động dân vận, trọng tâm là chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo"; công tác chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, thế trận lòng dân và an ninh nhân dân trên biển. Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và BTL Cảnh sát biển về hội nhập quốc tế và hợp tác đối ngoại quốc phòng. Xây dựng lực lượng cảnh sát biển "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ gìn vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; "kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hợp đồng, giữ nghiêm pháp luật".

Thành tích được ghi nhận BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba (năm 2014), Huân chương Chiến công hạng ba (năm 2018); Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (năm 2018). Hai tập thể tàu CSB 4032 và tàu CSB 4033 đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba (năm 2014); 165 cá nhân được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm". Bên cạnh đó, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân của đơn vị đã được khen thưởng với các danh hiệu, hình thức khác nhau.