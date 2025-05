Điện ảnh Việt thêm sức hút

Một trong những tác phẩm tạo được sự thu hút ngay từ lúc công bố là "Tử chiến trên không", dự kiến ra rạp vào tháng 9.

Hứa hẹn bùng nổ

Đây là dự án của Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất cùng Galaxy Group, do Lê Nhật Quang đạo diễn. Phim lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975. Sự chỉ đạo sản xuất của Điện ảnh Công an Nhân dân được xem là bảo chứng cho tính chân thực của chất liệu lịch sử và những tư liệu an ninh hàng không, góp phần tái hiện câu chuyện sống động và thuyết phục. "Tử chiến trên không" có sự tham gia của: Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn...

Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, dự kiến ra rạp dịp lễ 2-9. Phim khai thác đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai. Nội dung lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trận chiến khốc liệt này đã góp phần vào thắng lợi trên bàn đàm phán Hội nghị Paris 1973, mở đường cho Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Góp mặt trong phim là các diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…

Một dự án phim khai thác đề tài ký ức chiến tranh, lòng nhân đạo tạo được sự thu hút là "Em bé Mỹ Lai" do Hoàng Nam đạo diễn, tác phẩm lấy cảm hứng từ một bức ảnh nổi tiếng do phóng viên chiến trường Ronald Haeberle chụp vào ngày 16-3-1968, thời điểm vụ thảm sát Mỹ Lai diễn ra. Đó là bức ảnh "Đứa bé trai cố che đạn cho em gái" (trước đây từng gọi là "Anh che đạn cho em"), đạo diễn Hoàng Nam cho biết anh xúc động mạnh khi xem bức ảnh này, từ đó mong muốn thực hiện câu chuyện về một lát cắt của chiến tranh.

"Phim không chỉ tái hiện sự kiện lịch sử, mà còn là tiếng nói của những đứa trẻ bị tước mất tuổi thơ, gia đình và quê hương trong chiến tranh" - đạo diễn Hoàng Nam chia sẻ.

Phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn một vua Đinh" do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn giữ vai trò đạo diễn võ thuật kiêm diễn viên. Phim lấy bối cảnh sau khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà trong bi kịch bị sát hại, 7 tráng sĩ được giao sứ mệnh tối mật là chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ. Phim dự kiến sẽ bấm máy tháng 11 và 12 -2025, ra mắt khán giả vào quý II năm 2026.

"Bộ phim hành động võ thuật huyền sử "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn một vua Đinh" lấy cảm hứng từ một trong những truyền thuyết dân gian bí ẩn về lăng mộ hoàng đế đầu tiên của Việt Nam. Kỳ vọng rằng bộ phim mang tính sử thi này sẽ thu hút cả khán giả trong nước và quốc tế" - bà Ngô Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công ty BHD, bày tỏ.

Ngoài ra, điện ảnh Việt còn có những dự án khác đang trong quá trình thực hiện: "Chị ngã em nâng" của NSƯT Vũ Thành Vinh đạo diễn, "Ai thương ai mến" do Thu Trang đạo diễn, "Hoàng tử quỷ" do Trần Hữu Tấn đạo diễn…

Phim “Tử chiến trên không” sẽ ra rạp vào tháng 9 (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Động lực lớn

Giai đoạn trước, một loạt dự án điện ảnh thể loại kinh dị được công bố khiến người trong giới lo ngại thị trường rạp Việt rơi vào tình trạng "một màu", khán giả dễ bị "bội thực" khi có quá nhiều phim cùng thể loại. Song sau thành công từ những tác phẩm khai thác đề tài về lịch sử, chiến tranh, tình cảm gia đình, cổ trang... đã giúp các nhà làm phim tự tin khai phá những đề tài mới lạ, thú vị. Các nhà làm phim không còn tập trung vào mỗi thể loại phim kinh dị, ma quái được cho là ăn khách thời gian qua mà mạnh dạn khai thác những đề tài được nhận định "kén khách", chi phí đầu tư cao. Điều này khiến thị trường sôi động, tạo động lực cho nhiều nhà làm phim Việt nỗ lực hơn nữa, chăm chút hơn nữa cho tác phẩm của mình.

Người trong giới nhận định chính thành công phòng vé liên tiếp từ loạt phim Việt đầu năm 2025 đến nay cùng với sự quan tâm, ủng hộ tác phẩm nội địa của khán giả Việt đã tạo ra tín hiệu vui cho điện ảnh Việt. Loạt phim Việt gặt hái doanh thu ấn tượng tại rạp có: "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành với 332,1 tỉ đồng, "Nhà gia tiên" của Huỳnh Lập với 241,9 tỉ đồng, "Nụ hôn bạc tỉ" với 211,6 tỉ đồng", "Quỷ nhập tràng" 146, 3 tỉ đồng, "Đèn âm hồn" 106 tỉ đồng, "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" với 172,2 tỉ đồng. Hai phim ra rạp gần nhất là "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của Lý Hải doanh thu hơn 220,9 tỉ đồng và "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của Victor Vũ thu hơn 229,8 tỉ đồng. Cả hai phim này hiện vẫn đang trụ rạp tốt.

"Trước đây, nhà đầu tư nghe đến phim lịch sử, chiến tranh sợ không ai xem, lo ngại mạo hiểm. Tuy nhiên, thành công từ "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" như mở ra một cánh cửa cho người làm nghề, cho thấy rằng phim tốt vẫn được đón nhận dù khai thác đề tài nào" - Nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh nhìn nhận.

Tôi tin rằng ngày càng có nhiều phim Việt không chỉ chiếu ở nội địa mà còn chiếu ở quốc tế" - Thierry Nguyễn, chuyên gia về kỹ xảo điện ảnh, nói.