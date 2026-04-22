Diễn biến bất ngờ tại phiên toà phúc thẩm liên quan tài sản của cố NSƯT Vũ Linh

Hôm nay (22-4), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở lại phiên toà xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ liên quan gia đình ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

Phía nguyên đơn

Ngoài nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em cố nghệ sĩ) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con nuôi cố nghệ sĩ), HĐXX triệu tập thêm 11 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu cố NSƯT Vũ Linh) và ông Võ Thành Nhiêu.

Tại phiên tòa sáng nay, về phía các đương sự, bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Võ Thị Hồng Loan đều có mặt. Một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như ông Võ Thành Nhiêu, bà Lê Thị Hồng Thuận, bà Ngô Thị Xuân Tiên, ông Võ Thành Thái Mỹ cũng tới theo triệu tập.

Tuy nhiên, đại diện Văn phòng Công chứng Mỹ Thị Ngọc Yến đã xin vắng mặt và đại diện UBND phường Cầu Kiệu, TP HCM cũng không có mặt tại phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX nhận định đây là một vụ án có tính chất phức tạp và nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận xã hội. Để đảm bảo việc giải quyết vụ án một cách toàn diện, khách quan và đúng pháp luật, sự có mặt của đại diện UBND Phường Cầu Kiệu được đánh giá là đặc biệt quan trọng.

Do đó, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa và sẽ mở lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo các thủ tục tố tụng và tính khách quan của vụ án. Các nội dung chi tiết tiếp theo của vụ tranh chấp sẽ được làm rõ khi phiên tòa được tiếp tục.

Tranh chấp chưa hồi kết

Bản án sơ thẩm của TAND TPHCM (tháng 1-2025) xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ. Dù không thuộc hàng thừa kế theo luật định, bà Võ Thị Hồng Nhung vẫn được chia 15% di sản do có công chăm sóc gia đình.

Phía bị đơn

Sau bản án sơ thẩm, các bên đều kháng cáo. Bà Võ Thị Hồng Loan đề nghị sửa án, không chấp nhận việc chia 15% di sản cho bà Võ Thị Hồng Nhung, đồng thời cho rằng việc áp dụng án lệ là không phù hợp và phản ánh bị xúc phạm danh dự tại tòa.

Bà Võ Thị Hồng Nhung đề nghị hủy các giấy tờ pháp lý liên quan bà Võ Thị Hồng Loan, gồm giấy giao nhận con nuôi và giấy khai sinh; yêu cầu xác định cố NSƯT Vũ Linh không có người thừa kế hàng thứ nhất để bà và ông Võ Thành Nhiêu được hưởng toàn bộ di sản.

Bà Võ Thị Hồng Nhung cũng đề nghị xác định nhà đất số 5 Đoàn Thị Điểm là tài sản đã được cố nghệ sĩ Vũ Linh tặng cho con gái bà là Lê Thị Hồng Phượng.