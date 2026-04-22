Diễn biến bất ngờ tại phiên toà phúc thẩm liên quan tài sản của cố NSƯT Vũ Linh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Diễn biến bất ngờ tại phiên toà phúc thẩm liên quan tài sản của cố NSƯT Vũ Linh

Trần Thái

(NLĐO) - Sau bản án sơ thẩm, các bên đồng loạt kháng cáo, đưa ra yêu cầu trái ngược về tư cách thừa kế, tính hợp pháp của quan hệ con nuôi.

Hôm nay (22-4), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở lại phiên toà xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ liên quan gia đình ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

- Ảnh 1.

Phía nguyên đơn

Ngoài nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em cố nghệ sĩ) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con nuôi cố nghệ sĩ), HĐXX triệu tập thêm 11 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu cố NSƯT Vũ Linh) và ông Võ Thành Nhiêu.

Tại phiên tòa sáng nay, về phía các đương sự, bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Võ Thị Hồng Loan đều có mặt. Một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như ông Võ Thành Nhiêu, bà Lê Thị Hồng Thuận, bà Ngô Thị Xuân Tiên, ông Võ Thành Thái Mỹ cũng tới theo triệu tập.

Tuy nhiên, đại diện Văn phòng Công chứng Mỹ Thị Ngọc Yến đã xin vắng mặt và đại diện UBND phường Cầu Kiệu, TP HCM cũng không có mặt tại phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX nhận định đây là một vụ án có tính chất phức tạp và nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận xã hội. Để đảm bảo việc giải quyết vụ án một cách toàn diện, khách quan và đúng pháp luật, sự có mặt của đại diện UBND Phường Cầu Kiệu được đánh giá là đặc biệt quan trọng.

Do đó, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa và sẽ mở lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo các thủ tục tố tụng và tính khách quan của vụ án. Các nội dung chi tiết tiếp theo của vụ tranh chấp sẽ được làm rõ khi phiên tòa được tiếp tục.

Tranh chấp chưa hồi kết

Bản án sơ thẩm của TAND TPHCM (tháng 1-2025) xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ. Dù không thuộc hàng thừa kế theo luật định, bà Võ Thị Hồng Nhung vẫn được chia 15% di sản do có công chăm sóc gia đình.

- Ảnh 2.

Phía bị đơn

Sau bản án sơ thẩm, các bên đều kháng cáo. Bà Võ Thị Hồng Loan đề nghị sửa án, không chấp nhận việc chia 15% di sản cho bà Võ Thị Hồng Nhung, đồng thời cho rằng việc áp dụng án lệ là không phù hợp và phản ánh bị xúc phạm danh dự tại tòa.

Bà Võ Thị Hồng Nhung đề nghị hủy các giấy tờ pháp lý liên quan bà Võ Thị Hồng Loan, gồm giấy giao nhận con nuôi và giấy khai sinh; yêu cầu xác định cố NSƯT Vũ Linh không có người thừa kế hàng thứ nhất để bà và ông Võ Thành Nhiêu được hưởng toàn bộ di sản.

Bà Võ Thị Hồng Nhung cũng đề nghị xác định nhà đất số 5 Đoàn Thị Điểm là tài sản đã được cố nghệ sĩ Vũ Linh tặng cho con gái bà là Lê Thị Hồng Phượng.

Tin liên quan

Vụ tranh chấp tài sản của cố NSƯT Vũ Linh: Phán quyết có đảo chiều?

Vụ tranh chấp tài sản của cố NSƯT Vũ Linh: Phán quyết có đảo chiều?

(NLĐO) - Phiên tòa tới đây sẽ là cơ sở pháp lý để xem xét lại toàn bộ nội dung kháng cáo của các bên liên quan vụ tranh chấp tài sản của cố NSƯT Vũ Linh

Vũ Linh xúc phạm danh dự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo