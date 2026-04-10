Vụ tranh chấp tài sản của cố NSƯT Vũ Linh: Phán quyết có đảo chiều?

Tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại TPHCM dự kiến mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ liên quan gia đình cố NSƯT Vũ Linh vào ngày 22-4.

Trước đó, tháng 6-2025, khi phiên tòa phúc thẩm khai mạc, thư ký phiên tòa thông báo ông Võ Thành Nhiêu (em cố NSƯT Vũ Linh), cùng người đại diện của ông đều vắng mặt. Sau khi hội ý, trên cơ sở ý kiến từ đại diện VKS và các bên liên quan, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Quan điểm trái ngược

Theo quyết định, tại phiên xử phúc thẩm, ngoài nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con nuôi), HĐXX triệu tập thêm 11 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu cố NSƯT Vũ Linh) và ông Võ Thành Nhiêu.

Bản án sơ thẩm của TAND TP HCM (tháng 1-2025) xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ. Dù không thuộc hàng thừa kế theo luật định, bà Võ Thị Hồng Nhung vẫn được chia 15% di sản do có công chăm sóc gia đình.

Những người tham gia phiên xét xử phúc thẩm hồi tháng 6-2025

Sau bản án sơ thẩm, các bên đều kháng cáo. Bà Võ Thị Hồng Loan đề nghị sửa án, không chấp nhận việc chia 15% di sản cho bà Võ Thị Hồng Nhung, đồng thời cho rằng việc áp dụng án lệ là không phù hợp và phản ánh bị xúc phạm danh dự tại tòa.

Trong khi đó, bà Võ Thị Hồng Nhung đề nghị hủy các giấy tờ pháp lý liên quan bà Võ Thị Hồng Loan, gồm giấy giao nhận con nuôi và giấy khai sinh; yêu cầu xác định cố NSƯT Vũ Linh không có người thừa kế hàng thứ nhất để bà và ông Võ Thành Nhiêu được hưởng toàn bộ di sản.

Bà Võ Thị Hồng Nhung cũng đề nghị xác định nhà đất số 5 Đoàn Thị Điểm là tài sản đã được cố nghệ sĩ Vũ Linh tặng cho con gái bà là Lê Thị Hồng Phượng.