Pháp luật

Diễn biến bất ngờ tại phiên xét xử bà chủ Mái ấm Hoa Hồng

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Sáng 15-8, nhiều người dân tập trung trước cửa tòa để theo dõi vụ án tại Mái ấm Hoa Hồng.

TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng vào ngày 15-8. Vụ án được xét xử kín. Tuy nhiên, sau 45 phút, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa, với lý do tình hình sức khoẻ của bị cáo Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) tại tòa không đảm bảo.

VKSND TP HCM truy tố các bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở) và 3 bảo mẫu: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi), Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) về tội "Hành hạ người khác".

Diễn biến bất ngờ tại phiên xét xử bà chủ Mái ấm Hoa Hồng- Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Theo nội dung cáo trạng, Mái ấm Hoa Hồng có tổng cộng 86 trẻ, trong đó 39 trẻ được phép nuôi dưỡng, 47 trẻ còn lại do cha, mẹ, người thân của các cháu gửi nuôi và trẻ bị bỏ rơi được bị cáo Hương nhận nuôi.

Diễn biến bất ngờ tại phiên xét xử bà chủ Mái ấm Hoa Hồng- Ảnh 2.

Nhiều người xuất hiện trước cổng toà, theo dõi phiên xử từ xa

Từ tháng 7-2023 đến ngày 4-9-2024, các bị can Cẩm và Tuyền thường xuyên có hành vi chửi rửa, dùng tay, ống nhựa tay cầm của cây lau nhà, đũa gỗ, đánh vào cơ thể khi thay tã, cho các bé bú; xách ném các bé xuống nệm, tát, đánh vào cơ thể các bé trong phòng; các bị can Hương và Nhanh cũng có hành vi thường xuyên chửi rủa, dùng tay, chân, bìa cacton cuộn tròn, chai dầu gió, lược để đánh và dùng tay xách, ném các cháu trong căn phòng khác.

Theo VKS, hành vi của các bị cáo lặp di lặp lại nhiều lần, nên nhóm bị cáo phải chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 2 lần trở lên.

Tin liên quan

Công an TP HCM bắt chủ Mái ấm Hoa Hồng

Công an TP HCM bắt chủ Mái ấm Hoa Hồng

(NLĐO) - Bà Giáp Thị Sông Hương, chủ Mái ấm Hoa Hồng, đã bị Công an TP HCM tạm giam. Một bảo mẫu 72 tuổi cũng bị khởi tố.

Công an TP HCM nêu quan điểm xử lý vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng

(NLĐO)- Trước câu hỏi của báo chí vì sao vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng gây bức xúc lớn nhưng đến nay chưa có kết quả xử lý, Công an TP HCM đã có phản hồi.

Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng

(NLĐO) - Công an TP HCM đã cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến vụ bạo hành xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

