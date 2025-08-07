Ngày 7-8, TAND khu vực 1 TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi) về tội "Cố ý gây thương tích".



Vụ án từng thu hút sự chú ý của dư luận vì bị cáo đã hành hung nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đổ máu chỉ vì mâu thuẫn xoay quanh việc dắt chó dạo chơi ở khu vực công cộng.

Nội dung vụ án thể hiện, khoảng 8 giờ 45 ngày 27-2, Tưởng Chí Huy cùng bạn gái người Mỹ dắt chó đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi con chó nhảy xuống chạy quanh, ông N.X.C. (bảo vệ được phân công ca trực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhắc nhở về việc để xe mô tô dưới lòng lề đường) đến nhắc nhở và dùng gậy nhựa đánh vào đầu con vật. Việc này dẫn đến cự cãi với bạn gái Huy và bảo vệ C. Thấy vậy, Huy xô đẩy ông C. Ông C. sau đó lấy cây sắt đến dọa lại thì bị Huy giằng lấy và đánh trúng đầu, khiến ông bị thương, ngã xuống đất. Kết luận giám định xác định ông C. bị thương tích 4%.

Tại toà, ông N.X.C (bị hại, 58 tuổi) kể sau vụ việc, gia đình bị cáo cùng luật sư đã đến nhà ông để xin lỗi và bồi thường 100 triệu đồng tiền tổn thất về tinh thần và sức khỏe cho ông. Do đó, trước khi diễn ra phiên toà, ông đã nộp đơn đề nghị rút đơn đề nghị yêu cầu khởi tố hình sự đối với bị cáo. Ông C. khẳng định đây là điều ông tự nguyện.

Bị cáo tại toà

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tuyên đình chỉ vụ án. Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Tưởng Chí Huy bị khởi tố, truy tố và xét xử theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp chỉ được khởi tố khi có yêu cầu từ người bị hại.

Nay ông N.X.C. đã chính thức rút lại yêu cầu khởi tố, đồng thời khẳng định trước tòa rằng quyết định này hoàn toàn tự nguyện. Căn cứ vào đơn rút yêu cầu cũng như lời khai tại phiên tòa, HĐXX cho rằng không có cơ sở nào để xác định ông C. bị ép buộc hoặc chịu tác động trái ý chí khi đưa ra quyết định này.

Vì vậy, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Tưởng Chí Huy và trả tự do cho bị cáo .



