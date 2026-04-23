Thời sự

Diễn biến của đợt không khí lạnh cuối mùa, địa phương nào dễ xảy ra lốc, sét, mưa đá?

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng nay 23-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C.

Cảnh báo nguy cơ mưa đá xảy ra ở nhiều địa phương

Ngày 23-4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ.

Khu vực Hà Nội: ngày 23-4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ.

Theo các chuyên gia, điều lưu ý là sự tranh chấp của khối không khí lạnh và khối khí nóng, ẩm đang tồn tại ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ tạo ra dòng đối lưu mạnh, nên nguy cơ xảy ra tố, lốc mưa đá và gió giật sẽ xuất hiện ngay từ chiều và tối ngày 22-4 và duy trì nguy cơ này đến tận ngày 24-4; trong đó khu vực cao nguy cơ cao xảy ra tình trạng lốc, mưa đá và gió giật mạnh sẽ là khu vực trung du và vùng núi phía Bắc, vùng núi phía Tây của các tỉnh thành phố miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến TP Huế.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ gió cũng đổi hướng Đông Bắc từ gần sáng và ngày mai mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ ảnh hưởng tới các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực vịnh Bắc Bộ.

Các chuyên gia khuyến cáo khi có nguy cơ xảy ra dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế ra ngoài khi trời chuyển dông.

Nếu đang ở ngoài trời, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà kiên cố, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm.

Khi có mưa đá, nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích.

Đối với gió giật mạnh, cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ.

Ngoài ra, tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.

Không khí lạnh cuối mùa sắp tràn về, cảnh báo mưa dông, lốc, sét và mưa đá

(NLĐO) - Dự báo khoảng đêm 22-4, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa dông, nguy cơ xuất hiện lốc, sét và mưa đá ở nhiều địa phương.

