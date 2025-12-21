HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Diễn biến lạ của thị trường xe máy cũ dịp cuối năm

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Các cửa hàng xe máy cũ tại TPHCM đang "ngóng" khách mua xe cho nhu cầu Tết sắp đến.

Thị trường xe máy cũ tại TPHCM gần đây nhộn nhịp khi hàng loạt cửa hàng đồng loạt "bung" hàng để đón nhu cầu mua sắm cuối năm. 

TIN LIÊN QUAN

Trên các tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh xe máy cũ như Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Lê Đại Hành…, số lượng điểm bán tăng nhanh. Nếu những tháng trước chỉ lác đác vài chục cửa hàng thì nay đã tăng lên gần cả trăm. Lượng xe trưng bày tại mỗi cửa hàng cũng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường.

Dù cửa hàng mở nhiều hơn, xe trưng bày kín trong nhà, thậm chí tràn ra cả vỉa hè nhưng lượng khách đến xem và mua xe vẫn khá thưa thớt. Ông Bùi Văn Trung, người trông coi một cửa hàng xe máy cũ trên đường Hoàng Văn Thụ, cho biết những năm trước, vào thời điểm này, lượng khách thường tăng cao với ngày thường. Tuy nhiên năm nay, khách đến cửa hàng rất ít, chủ yếu chỉ ghé xem, hỏi giá rồi rời đi.

Thị trường xe máy cũ TP HCM vắng khách mua dịp Tết - Ảnh 1.

Giá xe máy cũ trên dưới 10 triệu đồng cũng ít người hỏi mua

Theo ông Mười, chủ một cửa hàng xe máy cũ trên đường Phan Đăng Lưu, phần lớn khách mua hiện nay chỉ tìm những mẫu xe có giá dưới 10 triệu đồng để sử dụng tạm thời. Các dòng xe cũ có giá cao bán rất chậm. 

Nguyên nhân, theo ông, là người mua lo ngại xe máy chạy xăng sẽ nhanh mất giá và khó bán lại trong thời gian tới, nhất là khi có thông tin về việc hạn chế xe xăng lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố.

Thị trường xe máy cũ TP HCM vắng khách mua dịp Tết - Ảnh 2.

Cửa hàng xe máy cũ tại TP HCM chờ khách

Khảo sát tại nhiều cửa hàng cho thấy cùng một dòng xe nhưng mức giá chào bán có thể chênh lệch nhau đến cả chục triệu đồng. Chẳng hạn, mẫu xe Air Blade cũ được rao bán với giá từ 8 đến 15 triệu đồng, tùy đời xe, tình trạng sử dụng, độ "ngon" của máy móc và hình thức bên ngoài.

Thị trường xe máy cũ TP HCM vắng khách mua dịp Tết - Ảnh 3.

Tràn ngập xe máy cũ bán Tết

Đáng chú ý, giá niêm yết tại các cửa hàng xe máy cũ thường cao hơn thực tế. Người mua nếu không có kinh nghiệm rất dễ bị "hớ" giá, mất thêm vài triệu đồng. Ví dụ, một chiếc Liberty đời cũ được chào giá 19 triệu đồng nhưng chỉ cần khách tỏ ý chê đắt, cửa hàng sẵn sàng giảm ngay 1 triệu đồng để "mở hàng". 

Nếu tiếp tục thương lượng, giá có thể giảm thêm 2–3 triệu đồng, thậm chí tới 5 triệu đồng, trong khi mức giá thu mua ban đầu của cửa hàng chỉ khoảng 8–9 triệu đồng, thậm chí với đời xe cũ hơn chỉ từ 3–5 triệu đồng.

Xe cũ nhiều nhưng vắng bóng khách 

Tin liên quan

Ô tô, xe máy cũ giảm giá sốc

Ô tô, xe máy cũ giảm giá sốc

Năm nay, giá ô tô, xe máy cũ dịp cận Tết không những không tăng như mọi năm mà còn giảm sâu, áp dụng trả góp lãi suất 0% không qua ngân hàng

Nhiều cửa hàng xe máy cũ đóng cửa, trả mặt bằng

Sau thời điểm chính thức áp dụng biển số xe định danh, từ ngày 15-8, thị trường xe máy cũ ế ẩm trở lại

Thị trường ô tô, xe máy cũ bất ngờ “nóng” trở lại, nhiều mẫu xe giữ giá, khó mua

(NLĐO) - Các mẫu xe như Toyota Innova, Toyota Vios và Toyota Camry tiếp tục dẫn đầu về lượng tìm kiếm.

giá xe xe máy mua sắm giá xe máy thị trường tết xe máy cũ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo