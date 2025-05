Diễn biến mới nhất sau sự cố màn trình diễn kỷ lục 10.500 drone

Sáng 1-5, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết thành phố sẽ không trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái (drore) vào tối cùng ngày.

Theo kế hoạch ban đầu, tối nay lúc 20 giờ 30 phút đến 20 giờ 45 phút sẽ trình diễn 10.500 drone chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Tuy nhiên, thành phố đã thay đổi kế hoạch, trình diễn ngay trong tối 30-4.

Đáng chú ý, trong buổi trình diễn tối 30-4, do nhiễu sóng diện rộng, có khả năng mất an toàn khi bay, để bảo đảm an toàn bay, đơn vị tổ chức quyết định dừng bay và thu hồi drone.

Theo ghi nhận từ người dân có mặt tại trung tâm TP HCM, nhất là khu vực bến Bạch Đằng (quận 1), chỉ sau vài phút bay, một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi hàng loạt drone gặp trục trặc kỹ thuật và rơi khỏi đội hình, khiến màn trình diễn không thể tiếp tục.

Nhiều drone bị rơi Ảnh: Diễm Quỳnh

Sự cố khiến nhiều khán giả thất vọng và rời khỏi khu vực trình diễn sớm. Đồng thời, không ít người bày tỏ sự tiếc nuối cho Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) – đơn vị được cho là tài trợ chương trình – khi màn trình diễn không thành công như mong đợi, dù nguồn kinh phí đầu tư ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Trao đổi với phóng viên, VNPAY cho biết đã có thông báo rút khỏi sự kiện tổ chức drone. "Trước thời điểm biểu diễn drone tối 30-4, công ty đã không còn liên quan tới sự kiện trên"- đại diện VNPAY thông tin.

Trước đó, tối 28-4, TP HCM đã có buổi tổng duyệt trình diễn 10.500 drone tại bến Bạch Đằng, xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng drone biểu diễn nhiều nhất trong cùng một thời điểm.

Đáng chú ý, ngay ở màn mở đầu, hình ảnh thương hiệu và các dịch vụ của VNPAY lần lượt xuất hiện, được sắp xếp bởi các drone, gây ra những ý kiến trái chiều.

Không ít người tỏ ra bức xúc khi thương hiệu VNPAY xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần, làm mất khá nhiều thời gian và phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm chiêm ngưỡng các tiết mục nghệ thuật của chương trình.

VNPAY là doanh nghiệp fintech (công nghệ tài chính) trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam; cung cấp các dịch vụ taxi, đặt vé máy bay, xem phim, tàu hỏa, xe khách, Vietlott, Apple Pay, VNPAY - Invoice...