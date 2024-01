Diễn biến mới nhất vụ Chánh Thanh tra Viện KSND tỉnh Đồng Nai bị tố hiếp dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ bà T.L (ngụ TP Long Khánh) tố giác ông N.H.C hiếp dâm hoặc cưỡng dâm bà tại phòng làm việc của ông thuộc Viện KSND tỉnh Đồng Nai.



Viện KSND tỉnh Đồng Nai, nơi ông C., Chánh thanh tra - Khiếu tố bị tố cáo hiếp dâm

Theo Công an Biên Hoà, sau khi nhận nguồn tin về tội phạm do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai chuyển về việc bà T.L. tố cáo ông N.H.C - Chánh Thanh tra, Khiếu tố Viện KSND tỉnh - có hành vi hiếp dâm hoặc cưỡng dâm xảy ra tại phòng làm việc vào tháng 5-2020, cơ quan này đã tiến hành xác minh.

Theo kết quả điều tra, Công an TP Biên Hoà xác định hành vi của ông N.H.C chưa đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm hoặc cưỡng dâm và đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Trước đó, tháng 7-2022, Viện KSND tỉnh Đồng Nai thông báo kết luận nội dung tố cáo của bà T.L đối với ông N.H.C với nội dung:

Trên cơ sở xác minh nội dung tố cáo, VKSND tỉnh Đồng Nai đã kết luận có đủ căn cứ kết luận ông N.H.C. đã có hành vi quan hệ tình dục với bà L tại phòng làm việc.

Về hành vi hiếp dâm, kết quả xác minh cho thấy không có căn cứ để kết luận ông N.H.C có hành vi này.

Sau khi có kết luận nội dung tố cáo, ông N.H.C đã bị tạm đình chỉ công tác.