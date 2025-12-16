HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Diễn biến mới tại Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

Sơn Nhung

(NLĐO)- Chủ đầu tư kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, cam kết sẽ điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp

Ngày 16-12, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, cho biết đã gửi đơn đến Thành ủy, UBND TPHCM và các sở, ngành, kiến nghị tiếp tục được thực hiện dự án. Công ty cũng cam kết sẽ điều chỉnh quy hoạch dự án để phù hợp với chủ trương mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP HCM, tăng diện tích cây xanh và không gian công cộng như thành phố đề ra.

Theo Công ty Ngọc Viễn Đông, Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 và bàn giao đất năm 2018. 

Doanh nghiệp đã tạm ứng, chi trả nhiều khoản chi phí phục vụ việc di dời Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và đầu tư hạ tầng liên quan, bao gồm bồi thường, tái định cư cho người dân, tạm ứng vốn xây dựng Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn 1, đầu tư tuyến đường D3 theo hình thức BT kết nối cảng mới và các khoản tư vấn… 

Công ty Ngọc Viễn Đông cho hay toàn bộ quỹ đất của dự án đã hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hình thành giá trị tài sản thực tế gắn với quyền sử dụng đất và hạ tầng đã đầu tư. Từ năm 2014 đến nay, công ty đã liên tục thúc đẩy nhưng chưa thể thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất do TP HCM và Bộ Tài chính chưa hoàn tất việc xác định nghĩa vụ tài chính.

Diễn biến mới của Ngọc Viễn Đông tại dự án Nhà Rồng- Khánh Hội - Ảnh 1.

Dự án Khu phức hợp Nhà Rồng- Khánh Hội

Từ năm 2022 đến nay, khi vụ án tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xảy ra, 84,82% cổ phần của Công ty Ngọc Viễn Đông đã bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, trong đó ưu tiên bồi hoàn cho 43.000 trái chủ.

Công ty Ngọc Viễn Đông đã có văn bản báo cáo các cấp nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tiếp theo để bảo toàn tài sản đang bị kê biên thi hành án, thanh toán nghĩa vụ cho hàng chục ngàn trái chủ và thu hồi tiền cho nhà nước. Bởi lẽ, đến hết tháng 11-2025, bà Trương Mỹ Lan đã bồi hoàn hơn 9.000 tỉ đồng cho 43.000 trái chủ và đang phối hợp cùng cơ quan thi hành án xử lý tài sản, thu hồi tiền, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các trái chủ...

Trước thông tin về việc TPHCM có chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng mở rộng Bảo tàng TPHCM, tăng diện tích cây xanh và công trình công cộng, Công ty Ngọc Viễn Đông đã mời đơn vị tư vấn gấp rút xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch, bỏ toàn bộ chức năng nhà ở, chuyển đổi sang thương mại dịch vụ, gia tăng mảng xanh và không gian văn hoá, công cộng, bảo tàng... Ngay khi được sự cho phép của các cơ quan chức năng TPHCM, công ty sẽ trình phương án quy hoạch mới.

Theo đó, Công ty Ngọc Viễn Đông kiến nghị UBND TPHCM không thu hồi chủ trương đầu tư dự án trong bối cảnh nghĩa vụ tài chính chưa được cơ quan nhà nước xác định đầy đủ. Công ty  kiến nghị lãnh đạo TPHCM làm việc với các bộ, ngành trung ương, các cơ quan chuyên môn và sớm hoàn tất việc xác định giá đất, để doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ tài chính và tham gia điều chỉnh quy hoạch theo chủ trương mới.

Công ty Ngọc Viễn Đông cho rằng việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án ở thời điểm hiện tại sẽ xóa bỏ tâm huyết và giá trị đầu tư của doanh nghiệp, có thể làm phát sinh tranh chấp, gây thiệt hại cho nhà đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư…

Sẽ chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng, Khánh Hội

Sẽ chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng, Khánh Hội

(NLĐ)- Cảng Sài Gòn dự kiến quy hoạch, chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng và cảng Khánh Hội để phù hợp với quy hoạch chung của TP.

Tàu khảo sát Ins Darshak của Hải quân Ấn Độ cập Cảng Sài Gòn

(NLĐO) - Tàu Ins Darshak của Hải quân Ấn Độ cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 3 ngày, từ 29-5 đến 31-5

Du thuyền cao cấp đến từ Pháp cập cảng Sài Gòn

(NLĐO) – Du thuyền cao cấp đến từ Pháp đưa đoàn gần 100 khách quốc tế vừa cập cảng Sài Gòn. Đây là đoàn khách tàu biển đầu tiên tới TP HCM sau gần 3 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19

