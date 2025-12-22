Diễn biến mới trong thương vụ Tập đoàn Nhật Bản thâu tóm "Vua bút bi" Thiên Long

Đầu tháng 12, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo sẽ trở thành công ty mẹ của Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) thông qua việc mua lại tổng cộng 65,01% cổ phần của "vua bút bi".

Để thực hiện thương vụ trên, Kokuyo dự kiến gián tiếp sở hữu 46,82% cổ phần Tập đoàn Thiên Long bằng việc mua 100% vốn của Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT), sau đó tiếp tục mua thêm 18,19% cổ phần thông qua chào mua công khai, tùy thuộc vào chấp thuận của cơ quan pháp lý.

Ngày 22-12, thương vụ này xuất hiện diễn biến mới khi Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã chứng khoán: VPX) cho biết tham gia thương vụ với vai trò đồng tư vấn, hỗ trợ khách hàng và phối hợp cùng đơn vị đồng tư vấn trong quá trình thực hiện giao dịch.

Theo lộ trình, giao dịch mua TLAT của KOKUYO dự kiến hoàn tất vào tháng 8-2026, trong khi đợt chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11-2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 185 triệu USD.

Kokuyo cho biết việc thâu tóm Thiên Long là bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu ngành văn phòng phẩm, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu châu Á vào năm 2030.

Thiên Long hiện là thương hiệu văn phòng phẩm được nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết đến.

Hiện Kokuyo mở rộng ra nhiều thị trường châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore...

Về Thiên Long, doanh nghiệp này nhấn mạnh ở giai đoạn này, những diễn biến trên sẽ không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đồng thời, đối với người lao động, đối tác, công ty sẽ không có thay đổi trọng yếu nào về nhân sự, chính sách trong giai đoạn hiện nay. "Công ty mong muốn các bên tiếp tục yên tâm đồng hành, trong lúc mọi hoạt động vận hành vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch" - Thiên Long thông tin.

Được thành lập năm 1981, Thiên Long đã phát triển từ một nhà sản xuất và phân phối văn phòng phẩm địa phương thành biểu tượng "Vua Văn phòng phẩm", thương hiệu được nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết đến.