Diễn biến mới vụ 6 người bị hôn mê sau cuộc rượu

Ngày 27-10, thông tin từ Khoa Chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết 6 bệnh nhân nhập viện ngày 19-10 vì nghi ngộ độc rượu đã ổn định, được rút ống thở và tiếp tục theo dõi sau điều trị do có nguy cơ để lại di chứng.

Một nạn nhân rơi vào hôn mê sau khi uống rượu

Trong quá trình điều trị, bệnh viện tập trung duy trì các chức năng sống, hỗ trợ đào thải độc tố và phục hồi các cơ quan bị tổn thương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 8 giờ giờ 30 ngày 19-10, 6 người gồm các ông: Nguyễn Văn Tr. (SN 1973), Lương Văn T. (SN 1972), Lương V.T. (SN 1963), Lương Văn Th. (SN 1989), Quang Văn H. (SN 1971), Vi Hồng T. (SN 1965), cùng trú bản Tân Lâm, Sơn Lâm đến nhà của ông Tr. để ăn uống.

Tại đây, 6 người ăn bưởi trồng trong vườn, nước chè xanh tự nấu và uống 3 loại rượu ngâm cây rừng của 3 hộ dân trên địa bàn. Cụ thể, 6 người uống hết 3 chai rượu khoảng 900 ml và mỗi người thêm 2 chén rượu của bà V.T.D..

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tr. có triệu chứng khó thở, tím tái và ngã khỏi ghế. Mọi người xung quanh lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ít phút sau, 5 người còn lại tiếp tục xuất hiện các triệu chứng tương tự và được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế Ngọc Lâm. Đến khoảng 12 giờ, cả 6 nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, các nạn nhân đều bị hôn mê, người tím tái, khó thở. Sau khi đặt ống nội khí quản và cấp cứu, 6 nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu và điều trị.

Lực lượng chức thu thập các mẫu rượu các nạn nhân đã sử dụng

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đến hiện trường thu thập mẫu rượu để xác minh và làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng đã thu thập 5 mẫu rượu có tại bữa ăn của các nạn nhân, trong đó có 4 mẫu rượu ngâm thân, lá thực vật và một mẫu rượu trắng.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.