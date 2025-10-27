Diễn biến mới vụ 6 người bị hôn mê sau cuộc rượu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Diễn biến mới vụ 6 người bị hôn mê sau cuộc rượu

Tin - ảnh: Đức Ngọc - Thanh Chương

(NLĐO) - Sau nhiều ngày điều trị, 6 bệnh nhân bị hôn mê sau khi cùng nhau uống rượu sức khỏe đã ổn định.

Ngày 27-10, thông tin từ Khoa Chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết 6 bệnh nhân nhập viện ngày 19-10 vì nghi ngộ độc rượu đã ổn định, được rút ống thở và tiếp tục theo dõi sau điều trị do có nguy cơ để lại di chứng.

- Ảnh 1.

Một nạn nhân rơi vào hôn mê sau khi uống rượu

Trong quá trình điều trị, bệnh viện tập trung duy trì các chức năng sống, hỗ trợ đào thải độc tố và phục hồi các cơ quan bị tổn thương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 8 giờ giờ 30 ngày 19-10, 6 người gồm các ông: Nguyễn Văn Tr. (SN 1973), Lương Văn T. (SN 1972), Lương V.T. (SN 1963), Lương Văn Th. (SN 1989), Quang Văn H. (SN 1971), Vi Hồng T. (SN 1965), cùng trú bản Tân Lâm, Sơn Lâm đến nhà của ông Tr. để ăn uống.

Tại đây, 6 người ăn bưởi trồng trong vườn, nước chè xanh tự nấu và uống 3 loại rượu ngâm cây rừng của 3 hộ dân trên địa bàn. Cụ thể, 6 người uống hết 3 chai rượu khoảng 900 ml và mỗi người thêm 2 chén rượu của bà V.T.D..

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tr. có triệu chứng khó thở, tím tái và ngã khỏi ghế. Mọi người xung quanh lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ít phút sau, 5 người còn lại tiếp tục xuất hiện các triệu chứng tương tự và được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế Ngọc Lâm. Đến khoảng 12 giờ, cả 6 nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, các nạn nhân đều bị hôn mê, người tím tái, khó thở. Sau khi đặt ống nội khí quản và cấp cứu, 6 nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu và điều trị.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức thu thập các mẫu rượu các nạn nhân đã sử dụng

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đến hiện trường thu thập mẫu rượu để xác minh và làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng đã thu thập 5 mẫu rượu có tại bữa ăn của các nạn nhân, trong đó có 4 mẫu rượu ngâm thân, lá thực vật và một mẫu rượu trắng.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin liên quan

Lâm Đồng: 2 anh em ruột ngộ độc rượu đã tử vong, thêm 1 người nguy kịch

Lâm Đồng: 2 anh em ruột ngộ độc rượu đã tử vong, thêm 1 người nguy kịch

(NLĐO) - 2 anh em ruột Ha Hôn và Ha Hải (ngụ thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) bị ngộ độc rượu đã tử vong sau hơn 3 ngày điều trị tích cực.

2 người đàn ông tử vong do ngộ độc rượu

(NLĐO)- Cả 2 bệnh nhân đều vào viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, phổi thông khí kém, chẩn đoán ngộ độc rượu. Theo xác minh của cơ quan công an, 2 nạn nhân đều uống rượu được sản xuất ở cùng một cơ sở.

Vợ chồng ở Bạc Liêu tử vong nghi do ngộ độc rượu

(NLĐO) - Hai vợ chồng ở Bạc Liêu trước khi tử vong đã nhậu rượu trắng và ăn những món do gia đình tự chế biến

hôn mê ngộ độc rượu đi cấp cứu nạn nhân đi cấp cứu Bệnh viện hữu nghị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo