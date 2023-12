Ngày 23-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công ty Luật TNHH Quốc tế TNTP & Các Cộng sự, đại diện của 2 khách hàng đã ký kết hợp đồng đặt cọc và thanh toán tiền mua căn hộ tại dự án Rome By Diamond Lotus (số 50 Đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức) do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (Phúc Khang, trụ sở quận 3, TP HCM) làm chủ đầu tư, cho biết phía Phúc Khang đã liên tục gọi điện đề nghị khách hàng/đại diện hợp pháp đến trụ sở của công ty (quận 3, TP HCM) vào ngày 22-12 để tiếp tục đàm phán về thời gian hoàn trả lại khoản tiền mà khách hàng đã thanh toán.

Tuy nhiên, đại diện của hai khách hàng cho rằng họ đã nhiều lần làm việc với Phúc Khang nhưng không đạt được kết quả, chỉ ký biên bản sau đó ra về.

"Hiện tại chúng tôi chưa đến làm việc với Phúc Khang do đang chờ ý kiến phản hồi từ phía thân chủ. Ngoài ra, chúng tôi đang xem xét lại biên bản thanh lý do có nhiều điều khoản gây bất lợi. Trước khi có phản ánh của Báo Người Lao Động, chúng tôi đã đến làm việc với họ (Phúc Khang) 3 lần rồi nhưng chưa được xử lý thỏa đáng"- công ty luật nói trên thông tin.

Về phía đại diện chủ đầu tư, bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc Marketing của Phúc Khang, xác nhận đã liên hệ với khách hàng để đàm phán thời gian hoàn trả số tiền mà khách hàng thanh toán.

"Chúng tôi mời khách hàng đến công ty để chốt thời điểm thanh toán"- bà Hương nói.

Dự án Rome By Diamond Lotus đã rào chắn nhiều năm vẫn chưa triển khai xây dựng

Liên quan đến yếu tố pháp lý của dự án Rome By Diamond Lotus chưa hoàn thiện, cụ thể là dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư mà từ năm 2018 Phúc Khang tư vấn, ký kết hợp đồng đặt cọc và hứa hẹn bàn giao căn hộ cho khách hàng, phóng viên Báo Người Lao Động đã nhiều lần liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP HCM để hỏi thông tin về dự án nhưng đến thời điểm này Sở vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Trong khi đó, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, hồi tháng 7 vừa qua, Sở KH-ĐT TP HCM đã ban hành văn bản số 8221 ngày 4-7-2023 thể hiện phía Phúc Khang đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và đang phối hợp với cơ quan liên quan để xử lý tiếp.

Còn tại biên bản làm việc ngày 22-8-2023, giữa Phúc Khang và đại diện pháp luật của hai khách hàng nói trên, phía Phúc Khang cho biết hồ sơ pháp lý của dự án đang dừng ở bước thẩm định, phê duyệt của UBND TP Thủ Đức và "dự kiến đến năm 2025 cơ bản pháp lý dự án sẽ được tháo gỡ và thực hiện các bước tiếp theo (chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng…)".

Từ đó có thể thấy từ năm 2018 đến nay, dự án Rome By Diamond Lotus vẫn chưa hoàn thiện có thủ tục pháp lý, nên chưa thể tiến hành các bước tiếp theo như cam kết với khách hàng trong hợp đồng đặt cọc. Thực tế, đến thời điểm này, bên trong công trình vẫn là bãi đất trống. Bên ngoài công trình, các hàng rào và những tấm quảng cáo xung quanh đều đã bạc màu.

Hình ảnh bên trong dự án Rome By Diamond Lotus.

Đặt cọc, thanh toán 5 năm vẫn chưa có nhà Trước đó, ông Beed Bijal Motichand (quốc tịch Ấn Độ) và ông Daryanani Ajay Lachman (quốc tịch Anh) có gửi đơn kiến nghị đến Báo Người Lao Động, phản ánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang có hành vi chiếm dụng tiền và cung cấp thông tin sai sự thật đối với dự án Rome By Diamond Lotus. Theo nội dung đơn, ngày 28-11-2018 ông Beed Bijal Motichand và Phúc Khang ký kết hợp đồng đặt cọc số 81/2018/HĐĐC/PK mục đích để bảo đảm việc ký kết hợp đồng mua bán căn hộ số A16.CASA 1.2 thuộc dự án Rome by Diamond Lotus với tổng trị giá 5,4 tỉ đồng sau khi dự án đáp ứng đủ điều kiện mua bán theo quy định của pháp luật. Tại phụ lục hợp đồng đặt cọc, Phúc Khang cam kết thông báo ký hợp đồng mua bán căn hộ cho khách hàng vào ngày 1-12-2019 và thông báo bàn giao căn hộ vào ngày 1-5-2021. Khách hàng Beed Bijal Motichand đã thanh toán tổng cộng 1,84 tỉ đồng, tương đương 34% giá trị căn hộ. Tương tự, cuối năm 2018, khách hàng Daryanani Ajay Lachman cũng ký kết hợp đồng đặt cọc với Phúc Khang để bảo đảm cho việc ký kết hợp đồng mua bán căn hộ. Từ khi ký kết hợp đồng đến tháng 10-2019, Daryanani đã thanh toán hơn 2 tỉ đồng, tương ứng 38% giá trị căn hộ. Nhận thấy Phúc Khang không thể thực hiện theo cam kết, 2 khách hàng trên nhiều lần gửi thư điện tử yêu cầu Phúc Khang hoàn trả lại khoản đã thanh toán. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chưa thực hiện.