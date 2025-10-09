Diễn biến mới vụ dân Đà Nẵng tố “bùn đất chất đống ven sông” Cổ Cò

Ngày 9-10, lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) thông tin nhanh với Báo Người Lao Động về tình trạng công trình xây dựng đổ bùn đất san lấp ven sông Cổ Cò.

Hiện trạng khu vực tập kết bùn đất ven sông Cổ Cò

Phạm vi ranh giới của dự án được chỉ dấu bằng hệ thống phao màu đỏ, kéo dài ra đến gần 1/3 lòng sông Cổ Cò

Theo đó, lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết vừa qua, HĐND TP Đà Nẵng đã trực tiếp kiểm tra và giám sát tại khu vực này. Việc đổ đất đá ven sông Cổ Cò đã bị tạm dừng.

"Về mặt quản lý hành chính, chính quyền phường vẫn đang giám sát và theo dõi kỹ tại khu vực này để có báo cáo xử lý nếu có vấn đề phát sinh" - lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn cho hay.

Trong khi đó, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho biết hiện nay, các Ban của HĐND TP Đà Nẵng đang giám sát các dự án trọng điểm của thành phố, trong đó có dự án nạo vét sông Cổ Cò và các dự án dọc sông.

Quá trình giám sát nếu các vấn đề còn vướng mắc, HĐND TP sẽ tham mưu cho Thường trực Thành ủy và lãnh đạo TP trong công tác chỉ đạo để triển khai các dự án.

Lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết việc tập kết bùn đất ven sông Cổ Cò đã được tạm dừng để cơ quan chức năng xác minh

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến lượng bùn đất tập kết bị đổ tràn ra mặt đường, đơn vị nhà thầu thuê công nhân hốt dọn vào sáng 9-10

CLIP: Đường ven sông Cổ Cò đầy bùn đất sau mưa lớn nhiều ngày qua

Hình ảnh bờ sông Cổ Cò có nhiều sự khác biệt khi so sánh giữa hai thời điểm tháng 9-2024 và 26-8-2025 (Ảnh ghi nhận vào tháng 9-2024)

Hiện trường bờ sông Cổ Cò ghi nhận vào 26-8-2025. Việc tập kết mà không có phần bờ kè khiến lượng lớn bùn đất đổ xuống sông Cổ Cò

Liên quan đến dự án nạo vét sông Cổ Cò, ông Dũng cho hay chủ trương của thành phố là đang muốn khơi thông dòng sông Cổ Cò từ Đà Nẵng vào đến Hội An (dài hơn 28,5 km). Trong đó, việc nạo vét trên tinh thần đưa đất lên bờ và phải có hướng sử dụng đất cụ thể.

Liên quan đến phản ánh của người dân về nghi ngại đổ đất lấn sông, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khẳng định thành phố không có chủ trương, sẽ kiểm tra kỹ và có thông tin cụ thể.

"Việc đổ đất dọc sông mà không xây kè sẽ phải kiểm tra vì có nguy cơ làm sạt trôi đất xuống sông, làm hẹp lòng sông. Việc này là đi ngược và không đúng mục tiêu là nạo vét khơi thông dòng sông Cổ Cò" - ông Dũng nói.

Khoảng cuối tháng 8-2025, Báo Người Lao Động nhận phản ánh từ người dân sống gần sông Cổ Cò về tình trạng trên. Thời điểm đó, đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn cho biết đã kiểm tra. Đơn vị cho rằng phạm vi đổ đất san lấp vẫn nằm trong quy hoạch dự án được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt từ trước. Phạm vi này được chỉ dấu ranh giới bằng hệ thống phao dây (phao màu đỏ) trên mặt nước sông Cổ Cò.



