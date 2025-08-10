HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Diễn biến mới vụ "Nâng cấp đoạn đường ngắn gần 50 tỉ đồng" ở Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO)-Ngành điện đã hoàn thành việc di dời các trụ điện, trả mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án nâng cấp đường Trần Văn Hoài ở Cần Thơ.

Liên quan đến phản ánh của Báo Người Lao Động về thông tin "Nâng cấp đoạn đường ngắn với kinh phí gần 50 tỉ đồng ở Cần Thơ", ngày 10-8, thông tin từ Đội Quản lý Điện Ninh Kiều (Công ty Điện lực TP Cần Thơ), trong ngày 10-8, điện lực đã dựng xong các trụ điện trung thế, di dời lưới điện và trạm biến áp 560 KVA từ trụ cũ qua trụ mới, thu toàn bộ trụ cũ.

Vụ "Nâng cấp đoạn đường ngắn gần 50 tỉ đồng" ở Cần Thơ: Ngành điện đã hoàn thành thi công - Ảnh 1.

Vụ "Nâng cấp đoạn đường ngắn gần 50 tỉ đồng" ở Cần Thơ: Ngành điện đã hoàn thành thi công - Ảnh 2.

Ngành điện thi công lắp các trụ điện

"Phần thi công của ngành điện đã hoàn thành. Chúng tôi đã bàn giao lại mặt bằng sạch cho chủ đầu tư" – lãnh đạo Đội Quản lý Điện Ninh Kiều cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, dự án nâng cấp, cải tạo 525 m đường Trần Văn Hoài (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có tổng mức đầu tư 49,4 tỉ đồng, khởi công vào tháng 11-2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2025.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa xong. Việc thi công chậm tiến độ đã ảnh hưởng đi lại và sinh hoạt của nhiều hộ dân trên tuyến đường.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều (chủ đầu tư), thông tin sau khi mở rộng đường Trần Văn Hoài thì các trụ điện nằm dưới lòng đường, điện lực đang di dời các trụ điện nên dự án chưa hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Vụ "Nâng cấp đoạn đường ngắn gần 50 tỉ đồng" ở Cần Thơ: Ngành điện đã hoàn thành thi công - Ảnh 3.

Ngành điện đã giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư

Tuy nhiên, Công ty Điện lực TP Cần Thơ lý giải nguyên nhân chưa di dời các trụ điện vì chưa có mặt bằng dựng trụ (ngay trên cống cũ), do nhà thầu chưa thi công xong đoạn cống mới và tháo dỡ cống cũ.

Thông tin mới vụ dự án đường 7 km ở Cần Thơ bị tính thừa hơn 3.100 tỉ đồng

Thông tin mới vụ dự án đường 7 km ở Cần Thơ bị tính thừa hơn 3.100 tỉ đồng

(NLĐO)- Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km trên Quốc lộ 91 tại Cần Thơ chưa giải phóng mặt bằng xong nên không thể khởi công trong dịp lễ 2-9.

Nâng cấp đoạn đường ngắn với kinh phí gần 50 tỉ đồng ở Cần Thơ: Lại hẹn tháng 9!

(NLĐO) - Tiến độ dự án nâng cấp, cải tạo đường Trần Văn Hoài ở Cần Thơ đã đạt 70% nhưng vẫn chưa hoàn thành theo kế hoạch.

CLIP: Cầu sắt ở trung tâm Cần Thơ sập đã 2 tháng, người dân mong ngóng cầu mới

(NLĐO) - Cây cầu sắt ở trung tâm Cần Thơ bị xe ben làm sập vào cuối tháng 5 nhưng đến nay chưa sửa chữa, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Cần Thơ điện lực Ninh Kiều
