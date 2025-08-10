Diễn biến mới vụ "Nâng cấp đoạn đường ngắn gần 50 tỉ đồng" ở Cần Thơ

Liên quan đến phản ánh của Báo Người Lao Động về thông tin "Nâng cấp đoạn đường ngắn với kinh phí gần 50 tỉ đồng ở Cần Thơ", ngày 10-8, thông tin từ Đội Quản lý Điện Ninh Kiều (Công ty Điện lực TP Cần Thơ), trong ngày 10-8, điện lực đã dựng xong các trụ điện trung thế, di dời lưới điện và trạm biến áp 560 KVA từ trụ cũ qua trụ mới, thu toàn bộ trụ cũ.

Ngành điện thi công lắp các trụ điện

"Phần thi công của ngành điện đã hoàn thành. Chúng tôi đã bàn giao lại mặt bằng sạch cho chủ đầu tư" – lãnh đạo Đội Quản lý Điện Ninh Kiều cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, dự án nâng cấp, cải tạo 525 m đường Trần Văn Hoài (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có tổng mức đầu tư 49,4 tỉ đồng, khởi công vào tháng 11-2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2025.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa xong. Việc thi công chậm tiến độ đã ảnh hưởng đi lại và sinh hoạt của nhiều hộ dân trên tuyến đường.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều (chủ đầu tư), thông tin sau khi mở rộng đường Trần Văn Hoài thì các trụ điện nằm dưới lòng đường, điện lực đang di dời các trụ điện nên dự án chưa hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Ngành điện đã giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư

Tuy nhiên, Công ty Điện lực TP Cần Thơ lý giải nguyên nhân chưa di dời các trụ điện vì chưa có mặt bằng dựng trụ (ngay trên cống cũ), do nhà thầu chưa thi công xong đoạn cống mới và tháo dỡ cống cũ.