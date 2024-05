Diễn biến mới vụ người đàn ông mặc y phục giống nhà sư có hành động bất thường

Ngày 28-5, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan chức năng đã liên hệ gia đình người đàn ông đập phá kính ô tô, đề nghị cung cấp hồ sơ bệnh án và đưa đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương II tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để theo dõi, điều trị.

Q. được đưa đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương II để diều trị, theo dõi

Theo Công an TP Dĩ An, trước đó, ngày 27-5, Công an phường Tân Bình tiếp nhận tin báo của anh T. về việc khi anh đang điều khiển ô tô tải lưu thông thì bất ngờ bị một người đàn ông đầu trọc, mặc y phục giống nhà sư ra giữa đường chặn lại. Ông ta dùng ván gỗ liên tục đập vào cabin, làm hư hỏng kính chắn gió và đèn chiếu sáng bên trái xe.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Bình lập tức tiến hành xác minh. Qua đó, công an xác định người đàn ông nêu trên là V.Đ.Q (SN 1983, quê Phú Yên).

Q. hiện làm nghề cắt tóc và sinh sống một mình trên địa bàn phường Tân BÌnh.



Người đàn ông này bị bệnh tâm thần nhẹ. Cơ quan chức năng đã liên hệ gia đình, đề nghị cung cấp hồ sơ bệnh án, đồng thời đưa Q. đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương II để theo dõi, điều trị.