Diễn biến mới vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Diễn biến mới vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã đề nghị công an xử lý các cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai sự thật trong vụ việc người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ

Liên quan tới vụ việc ông N.V.Đ., chủ tịch hội đồng trường Trường THPT T.H.T. (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), có các clip "thân mật" với nhiều phụ nữ gây bất bình trong dư luận, ngày 11-11, trường này đã họp và cho ông Đ. thôi chức.

Diễn biến mới vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở Trường THPT - Ảnh 1.

Những hình ảnh "thân mật" với nhiều phụ nữ của ông N.V.Đ. Ảnh cắt từ clip

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình, sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin, người đàn ông trong clip "thân mật" với phụ nữ tại phòng làm việc, có rất nhiều thông tin chia sẻ cho rằng người đàn ông là "thầy giáo", "hiệu trưởng". Tuy nhiên, theo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật. Đồng thời làm rõ động cơ, mục đích và mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ uy tín và danh dự đội ngũ nhà giáo.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ chiều ngày 9-11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ, được cho là xảy ra tại phòng làm việc của một lãnh đạo Trường THPT T.H.T. (đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Qua nhiều hình ảnh và clip cho thấy người đàn ông có những hành động "thân mật" quá mức bình thường với nhiều người phụ nữ, tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2024 và đầu năm 2025.

Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo xác minh, làm rõ. Trả lời Báo Người Lao Động sáng 10-11, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết người đàn ông trong clip không phải là thầy giáo, chưa từng đứng lớp.

"Qua báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng, không phải là giáo viên, không thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Theo thời gian trong clip, sự việc xảy ra từ năm học trước, trước thời điểm nhập tỉnh"- đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình thông tin.

Theo lãnh đạo Trường THPT T.H.T., người đàn ông trong clip là ông N.V.Đ., hiện là chủ tịch hội đồng trường. Các clip được xác định xảy ra tại phòng làm việc của ông Đ. đặt trong khuôn viên nhà trường.

Những người phụ nữ trong đoạn clip đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo nhà trường cho biết không phải giáo viên của trường.

Tin liên quan

Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở Trường THPT bị buộc thôi việc

Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở Trường THPT bị buộc thôi việc

(NLĐO)- Người đàn ông có clip "thân mật" với nhiều phụ nữ xảy ra tại trường THPT T.H.T. ở Ninh Bình đã bị hội đồng nhà trường thống nhất cho thôi việc

Vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT: Công an vào cuộc

(NLĐO)- Lực lượng công an ở Ninh Bình đã vào cuộc xác minh các đoạn clip liên quan tới người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ xảy ra tại một trường THPT.

Lãnh đạo Trường THPT - nơi người đàn ông có clip "thân mật" với nhiều phụ nữ - nói gì?

(NLĐO)- Lãnh đạo Trường THPT T.H.T. ở Ninh Bình cho biết những phụ nữ có hình ảnh "thân mật" với người đàn ông không phải là giáo viên trong trường

sở giáo dục mạng xã hội facebook thông tin sai sự thật ngành giáo dục thân mật hội đồng trường Trường THPT Tô Hiến Thành người đàn ông thân mật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo