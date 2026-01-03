Diễn biến mới vụ "Tý hai lầu" tấn công tài xế taxi đang lái xe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Diễn biến mới vụ "Tý hai lầu" tấn công tài xế taxi đang lái xe

Cao Nguyên

(NLĐO) – Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định thương tích của tài xế taxi bị đối tượng có biệt danh "Tý hai lầu" dùng đũa đâm liên tiếp vào mặt

Ngày 3-1, tin từ Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết công an xã đang chờ kết luận giám định thương tích của tài xế taxi bị hành khách hành hung để xử lý theo quy định.

Diễn biến mới vụ Tý hai lầu tấn công tài xế taxi bằng đũa - Ảnh 1.

Đoạn clip ghi lại cảnh "Tý hai lầu" chồm lên dùng đũa đâm liên tiếp vào tài xế taxi

Một lãnh đạo Công an xã Krông Pắk cho biết nghi phạm dùng đũa đâm tài xế taxi khi đang lưu thông trên đường là Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi, ngụ thôn 2, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk). Đối tượng Khánh không có việc làm ổn định, chưa có tiền án, tiền sự.

Làm việc với công an, Khánh khai nhận ngày 1-1, bản thân gọi taxi để cùng vợ con về nhà. Trong quá trình di chuyển, đối tượng Khánh cho rằng tài xế taxi tên là Trương Ngọc T. (27 tuổi, ngụ xã Krông Pắk) chạy nhanh, gây xóc khiến con mình bị nôn ói nên đã dùng đũa tấn công tài xế. Đối tượng Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cũng theo lãnh đạo Công an xã Krông Pắk, qua kiểm tra thương tích ban đầu cho thấy, tài xế T. bị trầy xước da, bầm tím vùng đầu và cổ, không có thương tích nghiêm trọng; taxi không bị hư hại. Tuy nhiên, đơn vị đang chờ kết luận giám định chính thức từ cơ quan chuyên môn để xem xét, xử lý.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sau vài câu chửi bới, người đàn ông cầm chiếc đũa chồm lên kẹp cổ rồi đâm liên tiếp vào mặt tài xế.

Bị tấn công liên tục, tài xế taxi bỏ vô-lăng dùng 2 tay che mặt và van xin.

Ít giây sau, tài xế không kịp dừng xe mà cố gắng vùng vẫy chạy thoát ra ngoài.

Lúc này, người đàn ông cũng mở cửa chạy lên ghế lái phanh xe dừng lại.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của người đàn ông ngồi bên cạnh liên tiếp kêu la, can ngăn chồng nhưng bất thành.

Tại địa phương, Phạm Ngọc Khánh có biệt danh là "Tý hai lầu".

Tin liên quan

Dùng đũa liên tục đâm tài xế taxi, “Tý hai lầu” khai gì?

Dùng đũa liên tục đâm tài xế taxi, “Tý hai lầu” khai gì?

Cục CSGT đưa ra 8 "quy tắc vàng" khi va chạm giao thông; Điều tra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong… là những tin tức hôm nay đáng chú ý

Công an làm việc với "Tý hai lầu" trong vụ dùng đũa đâm tài xế taxi khi đang lái xe

(NLĐO) – Tại cơ quan công an, đối tượng có biệt danh "Tý hai lầu" khai nhận đã tấn công tài xế taxi do chạy nhanh trong khi đường nhiều ổ gà khiến vợ nôn ói.

Rùng mình với clip hành khách dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào mặt tài xế đang lái xe

(NLĐO) – Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nam hành khách dùng vật nhọn liên tiếp đâm vào mặt tài xế trong lúc đang lái xe trên đường

tỉnh Đắk Lắk giám định thương tích tài xế taxi tấn công tài xế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo