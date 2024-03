Diễn biến mới vụ xe khách tông xe máy, 2 học sinh tử vong

Chiều 4-3, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp với VKSND TP củng cố tài liệu để khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 em học sinh tử vong

Theo lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, cơ quan công an đã đưa tài xế và xe khách gây tai nạn về trụ sở làm việc. Ngay sau khi xảy ra tai nạn thương tâm, công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế và cho kết quả âm tính.

Theo camera hành trình của xe khách Phương Trang, trong lúc vượt xe container đi phía trước, xe khách này đã tông trực diện xe máy của 2 học sinh đi chiều ngược lại khiến cả 2 tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định tài xế xe khách đã cho xe vượt sai quy định.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa 3-3, tại Km 1787+690, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột).

Vào thời điểm trên, xe khách của nhà xe Phương Trang do ông Võ Duy Tâm (SN 1982, ngụ TP HCM) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk - TP HCM. Khi xe khách đến khu vực trên đã vượt xe container và tông vào xe máy lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 2 học sinh đi trên xe máy là Huỳnh Đăng Kh. (SN 2006, học Trường THPT Phan Chu Trinh, ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và em Phạm Thanh X. (SN 2008, học cùng trường) ngã xuống đường, bị thương nặng.



Ngay sau đó, 2 học sinh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do bị thương quá nặng, em Kh. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; em X. tử vong trên đường đi cấp cứu.