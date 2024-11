Diễn biến nóng vụ CSGT bị đấm vào mặt khi đo nồng độ cồn ở Bình Dương

Ngày 8-11, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quyết Thắng (29 tuổi, ngụ ở TP HCM) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Thắng đã dùng tay đấm vào mặt một cảnh sát giao thông đang công tác tại trạm Quốc lộ 13, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương, lúc cán bộ này đang thực hiện nhiệm vụ.

Vũ Quyết Thắng làm việc với cơ quan điều tra (Ảnh: CABD)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 5-11, Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 13, đoạn ngã tư cầu Ông Bố (thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An).

Thời điểm này, tổ tuần tra có tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Vũ Quyết Thắng điều khiển xe mô tô mà trong hơi thở có nồng đồ cồn là 0,837 mg/1 lít khí thở nên đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm.

Trong quá trình kiểm tra xe, đối tượng Thắng bất ngờ dùng tay đấm vào vùng mặt của một cảnh sát giao thông là thành viên tổ tuần tra đặc biệt 171. Tổ tuần tra đã khống chế, bàn giao đối tượng Vũ Quyết Thắng cho Công an TP Thuận An xử lý theo quy định.