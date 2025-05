Diễn biến nóng vụ tài xế Grab bị đánh tới tấp giữa đường phố Đà Nẵng

Ngày 7-5, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết, lực lượng công an đã xác định được đối tượng hành hung nam tài xế GrabBike trên đường Hoàng Thị Loan, khiến nhiều người bất bình.

Camera hành trình ghi lại cảnh tài xế GrabBike bị nam hành khách dùng mũ bảo hiểm đánh đập tới tấp

Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã tích cực trích xuất camera, làm rõ đối tượng đánh người trong clip.

Công an phường Thanh Khê Tây đã mời đối tượng lên làm việc, rồi bàn giao vụ việc cho Công an khu vực III, Công an TP Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên danh tính đối tượng hành hung nam tài xế GrabBike vẫn chưa được công bố.

Như đã thông tin, ngày 5-5, lãnh đạo Công an phường Thanh Khê Tây vào cuộc xác minh, làm rõ clip tài xế GrabBike bị nam hành khách hành hung trên đường Hoàng Thị Loan.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người đi đường dừng lại can ngăn, giải vây cho nam tài xế GrabBike

Đoạn clip hơn 30 giây từ camera hành trình cho thấy sự việc xảy ra lúc 21 giờ 57 phút ngày 4-5 trên đường Hoàng Thị Loan. Thời điểm này, một tài xế GrabBike chở theo một khách nam rồi tấp vào lề đường.

Ngay khi xe vừa dừng lại, vị khách dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu tài xế. Khi chiếc mũ văng ra, người này tiếp tục dùng tay đấm vào đầu, lưng, ngực tài xế.

Chưa dừng lại, người này lôi tài xế ra khỏi xe và tiếp tục đấm. Việc hành hung chỉ dừng lại khi có nhiều người chạy đến can ngăn.

Sau khi đăng tải, clip trên khiến mạng xã hội "dậy sóng". Nhiều người bất bình trước hành vi bạo lực của đối tượng, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm để thể hiện sự thượng tôn pháp luật.