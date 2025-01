Diễn biến thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ở Nam Bộ

Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, thời tiết các tỉnh thành Nam Bộ thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, thời tiết các tỉnh thành Nam Bộ (bao gồm TP HCM) khá ổn định và thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới, cụ thể:

Theo dự báo, từ ngày 25-1 đến 2-2 (ngày 26 Tháng Chạp đến Mùng 5 Tết), thời tiết Nam Bộ phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, không mưa.

Riêng ngày 26 và 27-1 khả năng có mưa rào cục bộ (xác suất xảy ra khoảng 40-60%), chủ yếu lượng nhỏ. Ngoài ra, từ ngày 28 đến 31-1, do không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía Nam nên nhiệt độ thấp nhất giảm hơn, sáng sớm trời se lạnh và có nơi có mù nhẹ, phía bắc miền Đông có nơi trời lạnh.



Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C ; riêng từ 28 đến 31-1 nhiệt độ sẽ từ 20-23 độ C, phía bắc miền Đông 18-20 độ C.

Còn nhiệt độ cao nhất phổ biến chung trên khu vực dao động từ 29-33 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết khu vực Nam Bộ - Nguồn: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ