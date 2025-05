Diễn biến vụ một phụ hồ bị tai nạn thương tâm ở Phú Quốc

Ngày 19-5, thượng tá Trang Minh Tài – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang – cho biết cơ quan điều tra đang tiến hành các bước giám định để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động chết người xảy ra tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 1 phụ hồ tử vong ở Phú Quốc

Như đã thông tin, nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm nói trên là ông L.V.C (49 tuổi; quê huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang), làm nghề phụ hồ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 16-5, trong lúc ông C. đang làm việc tại tầng trệt công trình tòa nhà 5 tầng (nằm dưới chân cầu Nguyễn Trung Trực, khu phố 2, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) thì bị một chiếc xe rùa chứa đầy hồ rơi từ tầng 4 xuống trúng phần đầu. Hậu quả, ông C. tử vong.

Trở lại hiện trường sau 3 ngày xảy ra vụ tai nạn, tòa nhà 5 tầng được dư luận cho là của một nguyên lãnh đạo TP Phú Quốc, đã tạm dừng thi công.

Công trình tòa nhà 5 tầng xảy ra vụ tai nạn thương tâm là của mẹ vợ một nguyên lãnh đạo TP Phú Quốc

Bà Đ.T.M.P (quê huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), người được cho là vợ của nạn nhân C., cho biết sau vụ tai nạn xảy ra, nhà thầu là ông Bay và đại diện chủ nhà đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ 200 triệu đồng cùng 35 triệu đồng chi phí mai táng.

Bà P. cho biết bà và ông C. sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng khoảng 5-6 năm nay, không có đăng ký kết hôn, chưa có con chung. Cả 2 cùng ra Phú Quốc làm phụ hồ. Hôm ông C. bị tai nạn, bà đang làm phụ hồ ở một công trình khác.

Cũng theo bà P., thi thể ông C. đã được đưa về quê mẹ ruột ở huyện An Biên chôn cất xong. Ông C. có một người con trai 19 tuổi, hiện còn đi học. "Tôi và gia đình ông C. ít khi qua lại. Ông C. và con trai thì nhiều năm nay không nói chuyện với nhau"- bà P. nói.

Chiều 19-5, phóng viên gọi cho ông Bay theo số điện thoại bà P. cung cấp. Ông Bay xác nhận ông là chủ thầu công trình xảy ra tai nạn nói trên. "Công trình này tôi ký hợp đồng khoán toàn bộ với cha vợ ông Hưng. Sau khi tai nạn xảy ra, tôi đã khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân đầy đủ rồi" - ông Bay nói.

Cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, ông Huỳnh Quang Hưng - nguyên Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc - cho biết công trình tòa nhà 5 tầng xảy ra vụ tai nạn lao động trên là của mẹ vợ ông đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng.

"Công trình này đã có hợp đồng giao khoán hết cho nhà thầu. Sau khi tai nạn xảy ra, nhà thầu cũng đã lo khắc phục hậu quả xong hết rồi"- ông Hưng nói.