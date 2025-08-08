HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Điền kinh Việt Nam hướng tới SEA Games 33

Đào Tùng

Giải Điền kinh vô địch quốc gia (VĐQG) năm 2025 diễn ra từ ngày 5 đến 14-8 tại sân vận động Hòa Xuân - TP Đà Nẵng, quy tụ 480 VĐV đến từ 32 đơn vị trên cả nước.

Đây không chỉ là giải đấu quan trọng nhất trong năm của điền kinh Việt Nam mà còn là cuộc tổng rà soát lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 33. Theo ông Nguyễn Đức Nguyên, phụ trách Bộ môn Điền kinh - Cục TDTT Việt Nam, thành tích tại giải năm nay sẽ là cơ sở đánh giá chuyên môn để tuyển chọn VĐV dự SEA Games 33.

Các tuyển thủ quốc gia đều được tạo điều kiện về thi đấu cho đơn vị chủ quản. Đây là cơ hội để kiểm tra năng lực từng cá nhân sau một năm rèn luyện.

Điền kinh Việt Nam hướng tới SEA Games 33 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh (thứ ba, từ trái sang) phá kỷ lục quốc gia 5.000 m tại Giải Vô địch châu Á 2025 Ảnh: AAA

Tại giải năm nay, "siêu nhân đường chạy" Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài cho Bắc Ninh - đơn vị hình thành sau khi sáp nhập Bắc Giang và Bắc Ninh. Đăng ký thi đấu 4 nội dung: 1.500 m, 3.000 m chướng ngại vật, 5.000 m và 10.000 m, cô hoàn toàn có khả năng giành đủ 4 huy chương vàng sau cú hat-trick vô địch tại giải VĐQG năm ngoái. Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: "Nguyễn Thị Oanh vẫn là nhân tố chủ lực, nắm ưu thế ở các nội dung trung bình và dài".

Trong khi đó, Lê Tú Chinh - cựu tuyển thủ quốc gia - sẽ chính thức tranh huy chương cho đội Cà Mau ở 2 nội dung sở trường 100 m và 200 m nữ sau khi hết thời gian chờ chuyển nhượng. Cô được kỳ vọng sẽ trở lại phong độ cao sau thời gian dài vắng bóng.

Nội dung 100 m nữ năm nay có tới 32 VĐV tham dự. Trong đó, những gương mặt đáng chú ý gồm: Hà Thị Thu, Trần Thị Nhi Yến, Phùng Thị Huệ... Ở nội dung nhảy cao nữ, đương kim vô địch Phạm Quỳnh Giang (TP HCM) vắng mặt vì chấn thương, tạo cơ hội cạnh tranh ngôi vị cao nhất cho những gương mặt mới như Mai Ngọc Ánh (CAND), Bùi Thị Kim Anh (Ninh Bình) hay Dương Thị Thảo (Quân đội).

Giải Điền kinh VĐQG 2025 tổ chức tổng cộng 50 nội dung. Trong đó, các nội dung tiếp sức (4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m và tiếp sức hỗn hợp) hứa hẹn nhiều cuộc so tài hấp dẫn.

Tại Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2024, 9 đơn vị dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương là: Hà Nội, Quân đội, TP HCM, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Công an Nhân dân, Bắc Giang và Thanh Hóa.


