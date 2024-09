Điện lực miền Nam: Vận hành nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế địa phương

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa đóng điện thành công hai công trình trọng điểm cung cấp điện cho các tỉnh thành phía Nam trong tháng 8-2024 và một công trình trong tháng 9-2024, nhờ vậy mà đã tăng cường thêm nguồn điện cho người dân sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, cũng như các hoạt động văn hóa chính trị khác.

Tăng nguồn cung, ổn định cấp điện

Đó là công trình Trạm biến áp 110 kV Phong Điền và Đường dây đấu nối, khởi công ngày 15-12-2023 tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Công trình có quy mô 2 máy biến áp dung lượng 2x40 MVA và giai đoạn đầu lắp 1 máy biến áp 40 MVA cùng đường dây đấu nối là 85 m, tổng mức đầu tư là 82,746 tỉ đồng, bằng nguồn vốn vay tín dụng thương mại và vốn đối ứng từ nguồn vốn tự có của EVNSPC. Công trình hoàn thành đưa vào vận hành đầu tháng 8-2024.

Tiếp đó là công trình Trạm 110 kV Định Bình và Nhánh rẽ trạm 110 kV Định Bình, được xây dựng tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP Cà Mau, cũng đã đóng điện đưa vào vận hành cuối tháng 8-2024.

Công trình đi vào hoạt động và liên kết lưới điện 22 kV với Trạm biến áp 110 kV Cà Mau hiện hữu đã hỗ trợ công suất, nâng cao độ tin cậy trong cấp điện cho TP Cà Mau và khu vực lân cận; cải thiện chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối khu vực TP Cà Mau; đồng thời giảm bán kính cấp điện 22kV khu vực TP Cà Mau do phải nhận điện từ trạm biến áp 110 kV Cà Mau, góp phần giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải.

Ngoài ra, mới đây, trong tháng 9-2024, EVNSPC vừa đóng điện thêm một công trình là Lắp MBA thứ 2 T1-40MVA trạm 110kV An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang, nâng tổng số công trình 110kV được đóng điện đến ngày 30-9 là 18 công trình.

Trạm biến áp 110 kV Suối Tre, tỉnh Đồng Nai

Một số công trình trọng điểm khác cũng được đóng điện vận hành trong 9 như: Trạm biến áp 110 kV Khánh Vân và Đường dây đấu nối được xây dựng tại khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Công trình Trạm biến áp 110 kV Ascendas và Đường dây 110 kV An Tây - Ascendas tại KCN Quốc tế Bình Dương Reverside, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Công trình Trạm biến áp 110 kV Mỹ Phước 4 tại KCN Mỹ Phước 4, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trạm biến áp 110kV Ascendas - Bình Dương

EVNSPC cũng đã đóng điện công trình Trạm biến áp 110 kV Thanh Tân và Đường dây đấu nối tại ấp Chợ Xếp, huyện Mỏ Cày Bắc, đây một công trình được chọn là trọng điểm trong năm 2024 của tỉnh Bến Tre; Công trình trạm biến áp 110 kV khu công nghiệp Thuận Đạo và đường dây đấu nối, nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện cho khu vực huyện Cần Đước, tỉnh Long An và vùng lân cận.

Đối với công trình Trạm biến áp 110 kV Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, đã đóng điện vận hành trong tháng 4/2024 được chọn là một trong hai công trình gắn biển chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 70 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2024).

Vượt thách thức giải phóng mặt bằng

Để hoàn thành các công trình nói trên, EVNSPC đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ rất lớn của chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn 21 tỉnh phía Nam, bởi khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong quá trình thi công các dự án điện này đều nằm ở khâu đền bù, giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, để khắc phục các khó khăn trên, EVNSPC đã chủ động đăng ký làm việc với lãnh đạo các địa phương nhằm đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là những vướng mắc về di dời lưới điện thi công đường cao tốc đi qua địa bàn các tỉnh như tại An Giang và Sóc Trăng và TP Cần Thơ.

Trạm biến áp 110 kV Bình Tân - Vĩnh Long

Đơn cử, ngày 24-9, lãnh đạo EVNSPC đã có buổi làm việc, báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước để đề xuất giải pháp khó gỡ khó khăn vướng mắc đối với 4 công trình đầu tư xây dựng lưới điện 110 kV trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi chỉ đạo các sở, ngành rà soát lại thủ tục hồ sơ để hỗ trợ EVNSPC để tháo gỡ các vướng mắc, tiếp tục triển khai các công trình trên địa bàn.

Theo báo cáo, đến thời điểm tháng 9-2024, tại tỉnh Bình Phước có 4 dự án đầu tư phát triển lưới điện 110 kV do EVNSPC làm chủ đầu tư gồm Dự án Phân pha dây dẫn đường dây 110 kV từ 177 Bình Long 2 - 175 Mỹ Phước, có tổng mức đầu tư 74,22 tỉ đồng; Dự án Lộ ra 110 kV từ trạm 220 kV Chơn Thành (4 mạch) có tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng; Dự án Trạm biến áp 110 kV Hoa Lư có tổng mức đầu tư 62,55 tỉ đồng và Dự án Trạm biến áp 110 kV Tân Hưng và đường dây 110 kV nhánh rẽ đấu nối, có với tổng mức đầu tư 157,8 tỉ đồng đã được các bên hỗ trợ trình tự thủ tục để thi công.

Đến thời điểm này, các dự án đã cơ bản hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư; dự án đã phê duyệt hồ sơ đo vẽ địa chính, hoàn tất công tác bàn giao mốc cho địa phương, có dự án đã được phê duyệt và đang triển khai chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, các dự án này còn gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng, đặc biệt là khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Để đảm bảo đúng tiến độ của công trình, EVNSPC đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh có hướng dẫn thống nhất chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, cây trồng trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện đối với các công trình lưới điện 110 kV đang triển khai trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các thửa đất do các công ty cao su quản lý. Đồng thời có hướng dẫn mới về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Luật Đất đai 2024 và Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ để hướng dẫn chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định mới.

Đối với nhóm các công trình phấn đấu đóng điện năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của người dân, EVNSPC đã đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng, tạo thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai thi công dự án.

Xác định, các công trình điện, nhất là những công trình sắp hoàn thành có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, sản xuất công nghiệp trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi đã đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát lại thủ tục hồ sơ, hỗ trợ EVNSPC đảm bảo các dự án sắp tới sớm được triển khai, trên tinh thần đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhằm duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, cung ứng điện đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định.