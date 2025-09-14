Diện mạo không nhận ra của Phạm Thoại sau xì-căng-đan

Phạm Thoại gây choáng sau 3 tháng mất tích!

Phạm Thoại khiến khán giả bất ngờ

Sau hàng loạt scandal liên quan đến từ thiện (mẹ Bắp) hay "đại sứ du lịch", hot tiktoker Phạm Thoại gần như mất tích khỏi mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, sự xuất hiện của Phạm Thoại lại khiến khán giả cực kỳ bất ngờ.

Phạm Thoại bất ngờ đăng tải hình ảnh bản thân trên trang cá nhân với chia sẻ: "3 tháng mình đã trải qua...", kèm theo đó là loạt ảnh Phạm Thoại sụt cân nghiêm trọng, tóc rụng nhiều.

Diện mạo Phạm Thoại hiện tại tiều tụy, già đi trông thấy. Trước hình ảnh của Phạm Thoại, cư dân mạng đa phần tỏ ra bất ngờ, thậm chí "sốc" bởi sự thay đổi diện mạo quá lớn của Phạm Thoại trước và sau khi xảy ra loạt scandal.

Cõi mạng xuất hiện luồng dư luận trái chiều về Phạm Thoại nhưng cũng có không ít nhận định "an ủi" Phạm Thoại và mong rằng "sau tất cả đây là sẽ bài học đắt giá cho anh trong quá trình phát triển sau này".

Trước đó, Phạm Thoại gây chú ý khi tiết lộ sẽ trở lại trong một livestream bán hàng sau nhiều tháng ở ẩn. Anh cho biết mình vừa vinh dự được đảm nhận vai trò đại sứ chương trình Top nông sản - Nông sản về phố "Vietnam Ocopex 2025" do Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức. Phạm Thoại cũng chia sẻ rất tự hào vì được đóng góp một phần công sức cho việc quảng bá nông sản Việt.

Phạm Thoại gặp họa

Hình ảnh mới nhất của Phạm Thoại khiến cư dân mạng bàn luận

Nhưng ngay lập tức, cư dân mạng nổ ra luồng dư luận trái chiều, chủ yếu về tư cách làm đại sứ nông sản của Phạm Thoại. Trước luồng dư luận trái chiều, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) có văn bản khẳng định không bổ nhiệm, sử dụng cá nhân nào làm đại sứ của chương trình.

Về việc hình ảnh Phạm Thoại xuất hiện trong banner quảng cáo, phía đơn vị này cho hay đó là do Công ty Jin Pro Network (đơn vị truyền thông phối hợp tổ chức) trực tiếp mời và tự phong nam TikToker làm đại sứ.

Ngoài ra, phía công ty truyền thông tự thiết kế, lồng ghép logo của các đơn vị tổ chức vào khi chưa xin phép và chưa được ban tổ chức phê duyệt. Bản thân Phạm Thoại bị xử phạt vì có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.