Điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo gì?

Ngày 24-6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì họp về kế hoạch cung ứng điện 6 tháng cuối năm 2025 và xây dựng kế hoạch cung ứng điện năm 2026, thúc đẩy tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm.



Ông Phạm Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống quốc gia (bao gồm điện mặt trời mái nhà) ước đạt 156,4 tỉ kWh, cao hơn 3,04% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 45% so với Kế hoạch năm 2025 (347,5 tỉ kWh), nguyên nhân chủ yếu là do nền nhiệt độ toàn quốc thấp hơn so với cùng kỳ và cả năm quá khứ, nhu cầu phụ tải không tăng cao như dự báo từ đầu năm.

Đối với kế hoạch cung ứng điện trong các tháng còn lại của năm 2025, báo cáo cập nhật của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), dự kiến tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trong cả năm 2025 ước đạt 331,4 tỉ kWh, tăng trưởng 7,39% so với năm 2024, ước đạt 95,4% so với kế hoạch năm 2025.

Song để bảo đảm cung cấp điện, hệ thống điện quốc gia vẫn cần dự phòng huy động các nguồn nhiệt điện dầu và các nguồn LNG để đáp ứng nhu cầu phụ tải, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm tối khu vực miền Nam khi điện mặt trời không phát.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, bảo đảm tuyệt đối cung ứng điện trong mọi tình huống.

Về dự báo phụ tải, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với NSMO trong việc dự báo tăng trưởng nhu cầu phụ tải điện; đánh giá thành phần điện thương phẩm; đánh giá tác động từ sự gia tăng của các nguồn điện phân tán, nhất là điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

"Chủ động phối hợp với các điện lực địa phương duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống lưới điện cơ sở; bảo đảm khả năng hấp thụ nguồn điện mặt trời mái nhà đang phát triển mạnh; đáp ứng yêu cầu an toàn kỹ thuật trong điều kiện vận hành mới" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, lưu ý cần tập trung vào các dự án nguồn điện lớn, có ý nghĩa quan trọng, như: An Khánh (Bắc Giang), Nhơn Trạch 3 và 4, Quảng Trạch 1, Hiệp Phước giai đoạn 1... và một số dự án trọng điểm khác.

Mục tiêu là đưa các công trình vào vận hành đúng kế hoạch trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Bảo đảm tiến độ đối với các dự án trọng điểm chào mừng các sự kiện lớn của đất nước như: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám; Quốc khánh 2-9.

Về nội dung liên quan đến việc giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là theo tinh thần Nghị quyết 233 năm 2024 của Chính phủ về các dự án năng lượng tái tạo, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh đề nghị các đơn vị liên quan, đặc biệt là Cục Điện lực, Vụ Pháp chế, NSMO và các tập đoàn trong ngành năng lượng cần khẩn trương kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết phù hợp, đảm bảo tính pháp lý và công bằng trong xử lý.

"Không để xảy ra tình trạng xử lý nửa vời hoặc mỗi nơi một kiểu, gây rối loạn quy chuẩn đầu tư toàn ngành, ảnh hưởng bất lợi đến môi trường đầu tư, niềm tin doanh nghiệp, cũng như tạo ra những xung đột pháp lý không cần thiết trong quá trình quản lý nhà nước" - Bộ trưởng yêu cầu.