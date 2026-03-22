Kinh tế

Điện máy, công nghệ "nhấp nhổm" tăng giá

Bài và ảnh: NGUYỄN HẢI

Dù áp lực tăng giá rất lớn song nhà bán lẻ công nghệ, điện máy đang cố gắng kìm giá khi sức mua còn thấp

Nhiều hãng điện tử đã gửi thông báo đến các nhà bán lẻ về việc điều chỉnh giá sản phẩm do ảnh hưởng bởi chi phí nguyên vật liệu đầu vào, logistics, tỉ giá... trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.

RAM tăng giá gần gấp đôi

Đơn cử, Xiaomi Việt Nam thông báo tăng giá bán một số sản phẩm từ 4% - 20%. Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ điện máy tại TP HCM cho biết một số hãng và nhà phân phối cũng báo giá các mặt hàng điện gia dụng, điện máy, điện lạnh tăng 3% - 10% từ đầu tháng 4-2026.

Đáng chú ý, những sản phẩm sử dụng nhiều nguyên liệu đồng như tủ lạnh, máy lạnh có thể tăng giá mạnh hơn, khoảng 5%-10% do giá đồng tăng khá mạnh. Riêng mặt hàng tivi, do thiếu hụt chip và RAM, giá bán dự kiến tăng từ 5% - 15% từ giữa tháng 5 tới.

Ở nhóm máy tính, laptop, áp lực tăng giá được dự báo rõ rệt hơn. Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, cho biết đợt tăng giá lần này chịu tác động từ tình trạng khan hiếm linh kiện và xu hướng các hãng chuyển dịch sang sản xuất linh kiện phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Các nhà sản xuất bộ nhớ đang tập trung cho dòng chip hiệu năng cao chuyên dụng cho thiết bị AI và máy chủ. 

Điều này dẫn đến nguồn cung RAM, SSD tiêu chuẩn dành cho laptop thương mại bị sụt giảm, gây ra tình trạng cầu vượt cung, đẩy giá thành linh kiện đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt linh kiện giá rẻ cũng buộc các nhà sản xuất laptop phải sử dụng vi xử lý đời mới có giá cao hơn.

Hệ thống Thế Giới Di Động vừa thông tin giá RAM máy tính tăng gần gấp đôi trong khi SSD tăng gần 50%, khiến mặt hàng laptop cũng bị "vạ lây". Theo đó, một số dòng laptop đã tăng giá như Asus X1504VA i3 tăng 1-1,5 triệu đồng lên 13,99-14 triệu đồng/chiếc, tùy mẫu; HP 15 fc0085AU R5 15,6 inch tăng 900.000 đồng lên 15,79 triệu đồng/chiếc... Các nhà bán lẻ khác dự đoán sắp tới, có khả năng nhiều dòng laptop sẽ tăng giá 10% - 20%.

Tại hệ thống CellphoneS, giá máy tính để bàn lắp ráp theo yêu cầu khách hàng tăng khá mạnh đến 30%. Các dòng laptop có mức tăng giá phổ biến 10% - 15%, như HP 15 core i5-gen 13 tăng giá 10% lên 16,49 triệu đồng/chiếc, Asus VivoBook S tăng 11% - 12% lên 20,99 triệu đồng/chiếc, HP Gaming Victus tăng 10% lên 21,99 triệu đồng/chiếc...

Thông tin từ các hãng công nghệ cũng cho thấy do thiếu nguồn cung nên các lô máy tính nhập về từ thời điểm này sẽ tăng giá khoảng 15%. Sang quý II/2026, mức tăng dự báo sẽ còn mạnh hơn.

Các mặt hàng điện máy, điện tử rục rịch tăng giá

Nỗ lực giữ mặt bằng giá

Theo các hệ thống bán lẻ điện máy ở TP HCM, dù phía hãng thông báo tăng giá song phần lớn sản phẩm bán ra tại các siêu thị, cửa hàng điện máy vẫn chưa điều chỉnh giá do nguồn hàng tồn còn khá nhiều. Mặt khác, các hãng thường phải thông báo tăng giá trước 1 tháng để nhà bán lẻ có kế hoạch thu mua, đàm phán giá với nhà cung cấp.

Bà Văn Thị Ngọc Yến, Phó Giám đốc ngành hàng hệ thống tại Di Động Việt, khẳng định giá bán sản phẩm sẽ được duy trì ổn định trong khoảng 1 tháng tới. Thời điểm này, người tiêu dùng còn nhiều cơ hội tiếp cận sản phẩm với mức giá hợp lý, tác động từ các yếu tố địa chính trị thế giới vẫn chưa phản ánh vào giá bán lẻ. Bên cạnh đó, hệ thống tiếp tục triển khai chương trình thu cũ - đổi mới, trả góp 0% và ưu đãi theo từng thời điểm nhằm hỗ trợ người mua.

Ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc Ngành hàng Điện thoại của FPT Shop, cho biết dù giá RAM và bộ nhớ trên thị trường gần đây có xu hướng tăng mạnh song nhà bán lẻ này vẫn nỗ lực giữ mức giá bán hợp lý. Đồng thời, hệ thống cũng triển khai thêm các giải pháp hỗ trợ người tiêu dùng như trợ giá khi mua kèm SIM FPT, trả góp linh hoạt...

Theo ông Vũ Đăng Linh, Tổng Giám đốc Thế Giới Di Động, trong ngắn hạn, nhờ nguồn hàng đã nhập trước đó còn dồi dào, hệ thống bán lẻ thegioididong và Điện Máy Xanh chưa bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, về dài hạn, giá bán lẻ khó tránh khỏi xu hướng tăng theo chi phí đầu vào. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đàm phán với nhà cung cấp và đưa ra các giải pháp tài chính nhằm giữ sức mua. 


Thương vụ Nguyễn Kim và thị trường điện máy

Theo các chuyên gia, sau khi mua lại Nguyễn Kim, hệ thống điện máy Pico có thể đóng các điểm bán kém hiệu quả, tái đàm phán mặt bằng...

