Diễn thật... để lột tả cảm xúc nhân vật

Các đạo diễn tìm kiếm diễn viên điện ảnh hiện nay đa phần ưu tiên yếu tố hợp vai và khả năng diễn xuất, lột tả được nhân vật cần thể hiện.



Diễn chân thật

Vì thế, họ cũng không ngại lựa chọn những người trẻ đã từng thể hiện qua các vai này ở những phim khác do mỗi nhân vật đều có sự khác biệt ở những câu chuyện, bối cảnh khác nhau.

Nam ca sĩ, diễn viên Avin Lu hóa thân vai Vinh trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình" do đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh thực hiện. Đây là tác phẩm chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim có suất chiếu đặc biệt từ ngày 25-10 và chính thức ra rạp từ ngày 1-11.

Bên cạnh Avin Lu, phim còn có diễn viên Đỗ Nhật Hoàng và Ngọc Xuân, lần lượt hóa thân thành nhân vật Phúc và Miền. Nội dung phim khai thác câu chuyện về bộ ba Vinh - Phúc - Miền trải qua giai đoạn tuổi thơ yên bình cho đến khi trưởng thành. Họ trải qua những cung bậc cảm xúc từ tình bạn cho đến những rung động đầu đời và tình yêu.

Vinh do Avin Lu thể hiện là chàng trai hiền lành, si tình, chân thành với vóc dáng thư sinh. Trước đó, nam diễn viên trẻ này đã có màn thể hiện đầy nỗ lực với vai Trịnh Công Sơn thời trẻ trong phim "Em và Trịnh" (năm 2022) do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn và vai chàng nhạc sĩ Anh Vũ trong phim "Sài Gòn trong cơn mưa" (năm 2020) do Lê Minh Hoàng đạo diễn.

Avin Lu hóa thân vai Vinh (phải) và Ngọc Xuân vai Miền trong phim “Ngày xưa có một chuyện tình”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Cả 3 vai diễn trong 3 phim điện ảnh của Avin Lu đều là dạng nhân vật có nét lãng mạn, thần thái nghệ sĩ, thư sinh, ngây thơ, chân thành. Vinh, Trịnh Công Sơn thời trẻ và Anh Vũ có bối cảnh và câu chuyện khác nhau, kể về những số phận khác biệt. Trong đó, Anh Vũ là chàng trai nhiệt huyết từ miền Bắc đến Sài Gòn lập nghiệp, tâm hồn lãng mạn, nỗ lực cùng ban nhạc theo đuổi đam mê âm nhạc. Trong hành trình này, Anh Vũ và cả nhóm có lúc rơi vào chông chênh, thất bại nhưng cũng học được bài học đắt giá để trưởng thành. Nhân vật Vinh là chàng trai hiền lành, chân thành, ngây thơ và rất si tình với Miền.

Bên cạnh nam diễn viên Avin Lu, nữ diễn viên trẻ Uyển Ân cũng liên tục đóng vai cô con gái trong các gia đình. Cô tạo chú ý với các vai: Ngọc Nhi - con của bà Ngọc Nữ trong phim "Nhà bà Nữ", Bình Minh - con của Mai trong phim "Mai", Nina Võ - con gái bà Thùy Dương và ông Đinh Công Thoại trong phim "Cái giá của hạnh phúc" và mới nhất là vai Tú Lạc - con gái ông Hòa và bà Mạt trong phim "Cô dâu hào môn". Ngọc Nhi, Bình Minh, Nina Võ, Tú Lạc có câu chuyện, số phận khác nhau trên nền chung đều là cô con gái trong gia đình.

Nữ diễn viên Khánh Vân - thành công với vai Trà Long trong sáng, tươi trẻ trong phim "Mắt biếc" - cũng thể hiện vai Liên trong phim chiếu mạng "Liên và Đạt", Thảo Nguyên phim "Mùa hè đẹp nhất"… Việc các diễn viên trẻ được mời vào những dạng vai tương tự là do họ có ngoại hình phù hợp vai diễn, khả năng diễn xuất được thực chứng qua các vai từng thể hiện.

Đôi lúc, đạo diễn cũng vất vả tìm kiếm gương mặt mới nhưng cuối cùng phải gật đầu chọn họ vì chẳng còn lựa chọn nào khác. "Chúng tôi đã tổ chức tuyển chọn rất nhiều nhưng cuối cùng nhận thấy chỉ có Avin Lu là phù hợp nhất cho vai Vinh" - đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh nhận định.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết chọn được Uyển Ân vào vai Tú Lạc là một trong những thành công lớn của phim. Diễn viên vào vai Tú Lạc đòi hỏi phải là cô gái trẻ, ngoại hình đẹp, diễn chân thật mới ra được nhân vật. "Chúng tôi chọn Uyển Ân vì hợp vai và tài năng. Cô ấy là bất ngờ lớn nhất của phim" - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khẳng định.

Cơ hội rèn nghề, tạo dấu ấn

Các diễn viên trẻ khi được hỏi có sợ bị "một màu" vì hóa thân liên tiếp vào những dạng vai tương tự đều chia sẻ không lo ngại. Họ nhận định bản thân còn trẻ, tuổi nghề không nhiều, không cần vội vã tìm kiếm thử thách với những dạng vai trái sở trường trong khi cơ hội có vai diễn lại đang đến với mình. Khi đã làm tốt sở trường, phát huy tối đa các khả năng có trong những dạng vai quen thuộc bằng biến hóa đa dạng, tạo được dấu ấn trong lòng khán giả thì sẽ thử sức để đa dạng vai diễn, thay đổi hình ảnh để làm mới bản thân.

"Tôi hiểu thế mạnh của mình và đào sâu vào thế mạnh đó, phát huy hết mức có thể để tạo dấu ấn riêng. Cả 3 phim điện ảnh tôi tham gia đều là thể loại tình cảm, lãng mạn nhưng đây cũng là dạng vai tôi nghĩ mình đã chinh phục được với nguồn năng lượng phát triển mạnh mẽ, tích cực nhất có thể.

Cứ cho đây là một cái khung, tôi sẽ nỗ lực để làm tốt nhất trong cái khung này và hẳn nhiên sau khi biến hóa đủ với cái khung này thì phải tìm cơ hội đến với cái khung khác để chinh phục, phát triển" - diễn viên, ca sĩ Avin Lu trải lòng. Anh cho rằng từng vai diễn của mình trong cùng thể loại nhưng đều khác nhau, nhất là với vai Vinh.

Nữ diễn viên Uyển Ân cũng có suy nghĩ tương tự. Cô không sợ "một màu" hay đóng khung vì mỗi vai diễn đều là những trải nghiệm các dạng tâm lý khác nhau dù trong dạng vai một cô con gái. Ngọc Nhi của "Nhà bà Nữ" là cô gái có ngoại hình tóc dài, nữ tính nhưng nội tâm luôn muốn thoát khỏi sự can thiệp, kiểm soát thái quá của mẹ. Bình Minh trong phim "Mai" có tạo hình tóc ngắn, tính cách mạnh mẽ, thuộc cộng đồng LGBTQ+ (cộng đồng người đồng tính nam, nữ, lưỡng tính…). Tú Lạc trong "Cô dâu hào môn" lại là cô gái muốn thoát khỏi gia cảnh nghèo khó bằng cách lừa đảo để mong được bước chân vào giới hào môn…

"Tôi nghĩ Tổ nghề đã sắp xếp cho tôi có cơ duyên được đóng vai diễn là các cô con gái trong gia đình nhưng hẳn nhiên vẫn có sự khác biệt bởi mỗi gia đình mỗi khác, câu chuyện, hoàn cảnh, số phận nhân vật cũng khác. Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn mới trong làng phim thì cần xây dựng được vai diễn đặc trưng, nét riêng trong lòng khán giả trước rồi sẽ phát triển sang các dạng vai khác" - Uyển Ân bày tỏ.

Theo những người trong cuộc, trải nghiệm nhiều dạng tâm lý khác nhau trong cùng một dạng vai ở các phim khác nhau cũng là thử thách để Uyển Ân lột tả nhân vật khác biệt và thành công. Khán giả khi xem sẽ biết ngay đó là Ngọc Nhi, Bình Minh, Nina Võ hay Tú Lạc.

Các nhà chuyên môn cho rằng những diễn viên trẻ, cơ hội bứt phá, thoát khỏi vai diễn, đa dạng nhân vật không nhiều do ngoại hình đầy thanh xuân cũng như những yếu tố khách quan khác. Nhất là với nền điện ảnh còn non trẻ, số lượng phim Việt mỗi năm không nhiều thì cơ hội đã ít lại còn cạnh tranh nhiều hơn. Vì thế, việc những diễn viên trẻ nỗ lực với những dạng vai giống nhau để nắm bắt cơ hội, tạo nét riêng trong lòng khán giả là cần thiết.

Sẽ chủ động "lột xác" Theo các nhà chuyên môn, thanh xuân không còn mãi và chỉ ở một giai đoạn của đời người, nếu đi qua thì những diễn viên này cũng khó được mời tham gia các vai trên do chẳng còn phù hợp. Sau khi khai thác hết sở trường, hẳn nhiên, họ cũng phải tự chủ động "lột xác", tìm kiếm cơ hội tham gia các vai diễn khác để đa dạng hóa nhân vật mình thể hiện. Điều này đã được nhiều diễn viên từng thực hiện và thành công như Kaity Nguyễn, Phương Anh Đào, Minh Hằng…