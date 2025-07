Ngày 19-7, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết sau 2 ngày công bố số điện thoại tiếp nhận các thông tin về trật tự, an toàn giao thông của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (số máy 0789.388.539), đã có 175 cuộc gọi và 230 tin nhắn đến số máy trên.



Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình

Theo Cục CSGT, từ các cuộc gọi và tin nhắn, nhiều vụ việc đã được xử lý kịp thời. Điển hình như vụ xe khách chạy tuyến Hưng Yên - Biên Hòa nhồi nhét khách quá quy định.

Theo đó, ngày 18-7, điện thoại Cục trưởng Cục CSGT, tiếp nhận thông tin trật tự, an toàn giao thông nhận được tin nhắn thông báo xe khách Việt Hưng, tuyến Hưng Yên - Biên Hòa, mang BKS 34F-008.xx, có dấu hiệu nhồi nhét hành khách quá quy định, gây mất an toàn nghiêm trọng. Theo tin nhắn này, xe cho hành khách nằm cả ở hành lang lối đi, không đảm bảo điều kiện an toàn khi di chuyển đường dài.

Ngay lập tức tin nhắn được chuyển cho lực lượng CSGT trên tuyến để xác minh, làm rõ. Đến 17 giờ cùng ngày, CSGT Quảng Trị đã dừng và kiểm tra xe ô tô mang BKS 34F-008.xx, phát hiện số người được phép chở là 34, tổng số khách trên xe là 49 người, đã chở quá 15 người. Tổ tuần tra kiểm soát của CSGT Quảng Trị đã tiến hành lập biên bản vi phạm để xử lý theo đúng quy định.