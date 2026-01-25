HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên, Tổng thống Palestine, Tổng Thư ký ASEAN, Tổng Thư ký AIPA gửi Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Mahmoud Abbas, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Chem Widhya đã gửi các điện, thư  chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm

* Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đảm nhiệm trọng trách thể hiện sự tín nhiệm cao của toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đối với cá nhân Đồng chí Tô Lâm, người đã luôn nỗ lực vì sự phát triển của Đảng Cộng sản và không ngừng nỗ lực nâng cao đời sống người dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, dưới sự lãnh đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Kim Jong Un chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Triều Tiên tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với tinh thần các thỏa thuận hợp tác được nêu trong Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước Việt Nam - Triều Tiên vào tháng 10-2025 vừa qua.

* Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Mahmoud Abbas nhấn mạnh rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phản ánh sự tin tưởng to lớn và sự trân trọng cao nhất mà Ban Lãnh đạo Đảng cũng như nhân dân Việt Nam dành cho năng lực lãnh đạo và trí tuệ chính trị của đồng chí.

Tổng thống Mahmoud Abbas chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định rằng những quyết sách và định hướng được Đại hội thông qua chắc chắn sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình tiến bộ, phát triển và phồn vinh mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam anh em đã đạt được.

Tổng thống bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ hữu nghị lịch sử gắn kết nhân dân và hai nước, đồng thời mong muốn thông qua việc phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì các giá trị hòa bình, công lý và phát triển.

* Trong thư chúc mừng, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực; bày tỏ tin tưởng "dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng và liên kết ASEAN, qua đó cùng nhau hiện thực hóa những khát vọng chung mà "Tầm nhìn ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta" đã đề ra. Tổng Thư ký ASEAN khẳng định Ban Thư ký sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam cũng như các nước thành viên khác trong việc thúc đẩy các mục tiêu và khát vọng đã thống nhất.

* Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya đánh giá cao những kết quả to lớn của Đại hội XIV, trong đó có việc tái khẳng định các mục tiêu phát triển chiến lược, nhấn mạnh ưu tiên cải cách thể chế và đổi mới hoạt động của quốc hội, cũng như định hướng chuyển đổi kinh tế - xã hội theo hướng ngày càng bền vững hơn, tin tưởng những kết quả này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho Việt Nam tiếp tục phát triển hơn nữa.

Tổng Thư ký Chem Widhya bày tỏ tin tưởng "dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả của công cuộc Đổi mới, vững bước trên con đường hiện thực hóa tầm nhìn phát triển 2045, đồng thời tiếp tục đóng vai trò then chốt và chủ động trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực".

Tổng Thư ký AIPA mong muốn "Ban Thư ký AIPA sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm nâng tầm hợp tác vì tình thân thiện, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, cũng như hiện thực hóa khát vọng vì một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm".

Tin liên quan

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO)- Lãnh đạo các nước, các chính đảng gửi Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO)- Tối 24-1, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc; Quốc vương và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo