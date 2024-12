Diễn viên Die Hard 2, Art Evans qua đời

Art Evans qua đời ở tuổi 82

Thông tin từ USA Today cho biết Evans qua đời do biến chứng của bệnh tiểu đường, một căn bệnh mà Evans đã phải chiến đấu trong nhiều năm. "Art không chỉ là một diễn viên tuyệt vời mà còn là một người chồng, người bạn tận tụy và là nguồn sáng cho tất cả những ai biết đến anh ấy", vợ của Evans, Babe Evans chia sẻ.

Gia đình nam diễn viên cho biết lễ tưởng niệm Evans sẽ sớm được tổ chức. Thông tin về tang lễ cũng sẽ sớm được công bố.

Diễn viên Art Evans, nổi tiếng với vai diễn trong phim "A Soldier's Story" và "Die Hard 2". Art Evans (tên thật là Arthur James Evans) sinh ra tại Berkeley, California (Mỹ) bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với vai chính trong vở kịch "The Amen Corner" của James Baldwin, được trình diễn tại Nhà hát Frank Silvera's Theater of Being ở Los Angeles (Mỹ). Vở kịch sau đó được trình diễn trên sân khấu Broadway vào năm 1965. Sau một vài vai diễn không mấy ấn tượng, Art Evans đã giành được vai chính trong bộ phim truyền hình năm 1975 "The Orphan and the Dude", vào vai Curtis "The Dude" Brown. Bắt đầu từ đây, cái tên Art Evans được khán giả chú ý với hành loạt vai diễn trong "Leadbelly" (1976), "Youngblood" (1978), "M*A*S*H" (1979), "The Fall Guy" (1983) and "Hill Street Blues" (1981-1984).

Sự nghiệp diễn xuất của Evans thực sự đột phá khi tham gia bộ phim "A Soldier's Story". Trong đó anh vào vai Binh nhì Wilkie nịnh hót cùng với Howard E. Rollins Jr. và Adolph Caesar. Bộ phim đã giành được ba đề cử Giải thưởng Viện hàn lâm năm 1985, bao gồm cả Phim hay nhất.

Evans đã tạo nên một tiếng vang khác trên màn ảnh bạc với vai diễn trong "Die Hard 2", phần tiếp theo của bộ phim hành động ly kỳ do Bruce Willis thủ vai chính. Evans vào vai Barnes, một nhân viên tháp kiểm soát không lưu hỗ trợ John McClane - do Willis thủ diễn.