Diễn viên Dương Cẩm Lynh: "Gia đình là nơi bình yên nhất!"

Diễn viên Dương Cẩm Lynh thích hòa khí, không thích xung đột

Tập 19 của chương trình "Chị em gỡ rối" có từ khóa "thoát ly", Dương Cẩm Lynh, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A dưới sự dẫn dắt của MC Phương Uyên lần lượt gỡ rối cho các khán giả.

Câu chuyện đầu tiên là một khán giả chia sẻ tình trạng căng thẳng trong gia đình mình khi cha và em dâu liên tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến mất hòa khí cho cả thông gia hai bên.

Chia sẻ góc nhìn của mình, diễn viên Dương Cẩm Lynh cho rằng: "Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đã phức tạp, thì mối quan hệ với cha chồng đôi khi còn khó hơn. Trong câu chuyện này, có thể người cha đang có định kiến với con dâu nên mọi việc mới bị đẩy đi xa".

Cô cho rằng nếu là bản thân mình thì sẽ chọn cách nói chuyện với cha, với em trai và em dâu. Cô thích hòa khí, không thích xung đột nên sẽ tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Sự khéo léo của người phụ nữ rất quan trọng. Khi người phụ nữ đủ tinh tế, gia đình sẽ ấm cúng và dễ dung hòa hơn.

Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh việc muốn thoát ly gia đình không phải giải pháp tốt nhưng là hệ quả của nhiều tổn thương tích tụ. Với trường hợp này, cô khuyên có thể để em trai và em dâu ra ở riêng, giảm va chạm. Đồng thời, nữ khán giả nên là cầu nối hai bên, hiểu rõ tính cách của cha để lựa chọn cách giao tiếp phù hợp, hạn chế xung đột.

Dương Cẩm Lynh từng bỏ nhà đi khi học lớp 12 vì áp lực

Câu chuyện về một nam sinh lớp 12 vì áp lực học hành, mâu thuẫn với cha mà quyết định bỏ nhà đi, sống riêng bằng tiền mẹ chu cấp.

Dương Cẩm Lynh chia sẻ: "Ở tuổi dậy thì, ai cũng có những suy nghĩ bộc phát. tôi từng bỏ nhà đi khi còn học lớp 12 vì áp lực nhưng chỉ vài ngày là về và bị cha đánh đòn. Điều quan trọng là phải hiểu mỗi độ tuổi đều có nhiệm vụ riêng. Con trai 10 tuổi của tôi cũng từng dọa bỏ nhà đi vì cho rằng mẹ bắt học nhiều".

Dương Cẩm Lynh khẳng định gia đình là chốn bình yên nhất

Theo nữ diễn viên cha mẹ cần lắng nghe, con cái cần được giải thích và chia sẻ. Nếu chỉ ép buộc, các con rất dễ phản ứng tiêu cực.

"Không ai thắng trong cơn nóng giận và gia đình là nơi bình yên nhất" - Dương Cẩm Lynh nhấn mạnh.

Tập 19 của chương trình "Chị em gỡ rối" phát sóng vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 10-5 trên kênh VTV9.