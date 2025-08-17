Diễn viên DUY KHÁNH: Tôi đang gặt quả ngọt

Duy Khánh cho biết hành trình ở "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Gia đình Haha" giúp anh có cảm giác tái sinh vì được yêu thương quá nhiều.

.Phóng viên: Có thời điểm, Duy Khánh dường như "ở ẩn", lý do gì khiến anh trở lại?

Diễn viên Duy Khánh

- Diễn viên DUY KHÁNH: Tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng trở lại. Tôi vẫn lặng lẽ làm việc, cống hiến và chờ thời điểm chín muồi để khán giả nhìn thấy, hiểu và thương tôi nhiều hơn. "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Gia đình Haha" như hai cánh cửa đưa tôi tiến gần hơn đến công chúng. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn vì điều đó.

.Gần đây, anh được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi tham gia chương trình "Gia đình Haha", minh chứng rõ nhất là tên anh xuất hiện liên tục trên các bảng xếp hạng social?

- "Gia đình Haha" mang lại cho tôi cảm giác rất đặc biệt, những tình huống tưởng chừng như rất bình dị trong chương trình được mọi người cắt ra và viral, nhờ vậy mà càng về sau lượng khán giả biết đến chương trình càng nhiều.

Đến với "Anh trai vượt ngàn chông gai", rồi nối tiếp là "Gia đình Haha", tôi cảm nhận rõ ràng tình yêu của khán giả.

Nhờ chương trình và khán giả, tôi có thêm niềm tin vào chính bản thân mình. Sau ngần ấy năm phấn đấu, tôi tin rằng những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Tôi chỉ biết nói một điều: biết ơn, biết ơn rất nhiều.

.Có ý kiến cho rằng anh đến với các chương trình truyền hình thực tế chỉ để gây cười thôi, điều này có đúng không?

- Đối với tôi, ở mỗi chương trình sẽ có tiêu chí khác nhau, nếu một chương trình truyền hình thực tế cần yếu tố giải trí thì việc tôi tham gia và gây cười thì hợp lý. Còn với ý kiến "chỉ biết gây cười" thì tôi nghĩ mỗi người sẽ có một nhận định riêng.

Diễn viên Duy Khánh “gây sốt” trên mạng xã hội với cụm từ “cái chõ đồ xôi” trong chương trình “Gia đình Haha”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi tin rằng ở mỗi chương trình, khán giả sẽ nhìn thấy tôi ở một vai trò khác nhau. Mình không thể ép tất cả mọi người phải nhìn nhận như mình mong muốn. Cho đến hiện tại, khi trải qua đủ lâu trong nghề, tôi hài lòng và chấp nhận tất cả những gì mọi người đánh giá về mình.

.Việc bị đánh giá là diễn "một màu" có khiến anh lo lắng?

- Tôi xem câu hỏi này là một lời khen. Bởi với mỗi người nghệ sĩ, việc xác định cho mình một phong cách riêng và được khán giả nhớ tới là chuyện không đơn giản.

Tôi thấy mình may mắn vì được là chính mình. Hy vọng với những khán giả đã hiểu tôi rồi thì mong khán giả sẽ tiếp tục đồng hành và yêu thương. Những ai chưa hiểu hoặc còn nhìn tôi theo góc phiến diện thì hy vọng tương lai sẽ thấy một Duy Khánh đủ khác biệt.

.Tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, anh có nghĩ mình sẽ quay lại với diễn xuất?

- Khi mới vào nghề, tôi từng mơ một ngày được khán giả gọi đúng danh xưng "diễn viên Duy Khánh". Nhưng giờ đây tôi muốn được thử sức ở nhiều lĩnh vực, để có thêm cơ hội được trải nghiệm và rèn luyện bản thân. Chỉ cần khán giả nhớ mặt, gọi đúng tên đã là hạnh phúc rồi.

Dù không xuất hiện thường xuyên với vai trò diễn viên nhưng tôi muốn khẳng định rằng mình luôn nghiêm túc với diễn xuất. Khi có vai diễn phù hợp, tôi sẽ sẵn sàng tham gia.

.Ngoài các chương trình truyền hình, Duy Khánh hiện có những dự án nào mới?

- Sắp tới, dự án phim "Dream Of You" (tên tiếng Việt "Tay anh giữ một vì sao") sẽ chính thức ra mắt tại các cụm rạp ở Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á, Đông Nam Á, dự kiến vào khoảng tháng 10 năm nay. Trong bộ phim này, tôi không đảm nhận vai chính mà xuất hiện với một vai diễn đồng hành xuyên suốt, mang màu sắc giải trí bên cạnh nam diễn viên Lee Kwang Soo. Với tôi, đây vẫn là cơ hội quý giá để được làm việc cùng ê-kíp Hàn Quốc chuyên nghiệp và đặc biệt là hợp tác trực tiếp với Lee Kwang Soo.

Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên đán năm nay, tôi sẽ tiếp tục ghi hình "Về quê có gì vui" phần 2 như lời tri ân dành cho khán giả đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Và tôi cũng đang trong quá trình chốt 2 dự án mới gồm một series nước ngoài và một bộ phim điện ảnh quốc tế.

.Từ lúc tham gia cuộc thi "H2T ICON" vào năm 2010, sau 15 năm làm nghề thì Duy Khánh đã thay đổi ra sao?

- Từ khi bước qua độ tuổi 25, trong khoảng 5 năm gần đây, tôi không cho phép bản thân bị sai sót. Tôi dặn lòng phải thận trọng và có trách nhiệm với tất cả mọi thứ, từ công việc đến gia đình và xã hội.

Hoạt động trong showbiz nhiều năm, tôi nhận về rất nhiều điều tích cực. Vốn sống tình cảm, thích được yêu thương và vỗ về, tôi luôn nhắc mình phải nghĩ đến những điều tốt đẹp để cuộc sống thêm tươi sáng. Như người ta vẫn nói, "gieo nhân nào, gặt quả nấy" và lúc này, tôi đang tận hưởng những thành quả của mình.

.Game show thực tế, mạng xã hội và các nền tảng số giúp anh đến gần khán giả hơn. Nhưng đâu là ranh giới giữa một nghệ sĩ thật sự với một "hiện tượng mạng"?

- Bản thân tôi cũng là một người xuất thân từ hiện tượng mạng và những năm đầu tiên phát triển nền tảng YouTube. Đối với tôi, mạng xã hội là một bệ phóng tốt để phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Mạng xã hội hay game show chỉ là cầu nối để khán giả biết đến mình nhiều hơn. Điều quan trọng là sau khi gây chú ý, mình có giữ được tình cảm của họ hay không. Tôi luôn muốn khán giả nhớ tới Duy Khánh không chỉ vì những lần xuất hiện trên sóng, mà còn vì những vai diễn, những sản phẩm được đầu tư nghiêm túc và mang dấu ấn cá nhân.

"Khi lên sân khấu, Duy Khánh luôn tập trung cao độ. Mặc dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, Khánh vẫn cố gắng đáp ứng những yêu cầu của ban tổ chức và đồng đội" - Đinh Hà Uyên Thư, đạo diễn sân khấu "Anh trai vượt ngàn chông gai", nhận xét.

Duy Khánh tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Duy Khánh, quê TP HCM. Diễn viên từng được mọi người gọi là "cô giáo Khánh" nhờ vai diễn ấn tượng trong loạt video cùng tên gây sốt trên mạng. Năm 2018, anh đoạt quán quân "Gương mặt thân quen" mùa 6. Anh tham gia các phim điện ảnh "Chạy đi rồi tính", "Sài Gòn, anh yêu em", "Võ sư đại chiến"...



