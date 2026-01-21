Diễn viên Hồng Đăng chuyển hướng?

Sau hơn 3 năm dừng hoạt động nghệ thuật, diễn viên Hồng Đăng có bước chuyển hướng nghề nghiệp khá khác lạ khi tích cực xuất hiện trên mạng xã hội với vai trò môi giới bất động sản và kinh doanh.

Nam diễn viên sinh năm 1984 từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các bộ phim như "Cầu vồng tình yêu", "Người phán xử", "Hướng dương ngược nắng" hay "Hương vị tình thân". Tuy nhiên, kể từ sau ồn ào đời tư ở nước ngoài vào năm 2022, sự nghiệp nghệ thuật của anh gần như đóng băng hoàn toàn.

Diễn viên Hồng Đăng bất ngờ chuyển hướng kinh doanh

Hiện tại, Hồng Đăng đang tập trung vào hoạt động kinh doanh bất động sản cao cấp. Trên kênh TikTok cá nhân, anh chia sẻ các video giới thiệu nhà, căn hộ có giá trị hàng chục tỉ đồng và tương tác thường xuyên với người xem. Tài khoản này đã thu hút hơn 3.000 người theo dõi ngay sau khi đăng tải.

Trong các đoạn clip, Hồng Đăng xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, trực tiếp giới thiệu, tư vấn sản phẩm và tương tác khá tích cực với người xem dưới phần bình luận. Trước những câu hỏi của khán giả về việc có rời bỏ hẳn nghệ thuật để chuyển sang làm "sale" chuyên nghiệp hay không, nam diễn viên đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Trước đây, nam diễn viên cũng từng phụ giúp vợ quản lý các quán ăn và thử sức với công việc mua bán ô tô, đồng thời có kênh YouTube chuyên về nội dung xe cộ, dù video mới nhất được đăng tải cách đây khoảng 6 tháng.

Ngoài ra, anh vẫn duy trì hoạt động cá nhân trên mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống gia đình và sở thích riêng, thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện thời trang và thể thao.