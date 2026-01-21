HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Diễn viên Hồng Đăng chuyển hướng?

Kim Ngân

(NLĐO) - Lùm xùm 2022 đã khiến hình ảnh và sự nghiệp Hồng Đăng thay đổi đáng kể, buộc phải tìm hướng đi mới ngoài nghệ thuật.

Sau hơn 3 năm dừng hoạt động nghệ thuật, diễn viên Hồng Đăng có bước chuyển hướng nghề nghiệp khá khác lạ khi tích cực xuất hiện trên mạng xã hội với vai trò môi giới bất động sản và kinh doanh.

Nam diễn viên sinh năm 1984 từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các bộ phim như "Cầu vồng tình yêu", "Người phán xử", "Hướng dương ngược nắng" hay "Hương vị tình thân". Tuy nhiên, kể từ sau ồn ào đời tư ở nước ngoài vào năm 2022, sự nghiệp nghệ thuật của anh gần như đóng băng hoàn toàn.

Hồng Đăng chuyển hướng? - Ảnh 1.

Diễn viên Hồng Đăng bất ngờ chuyển hướng kinh doanh

Hiện tại, Hồng Đăng đang tập trung vào hoạt động kinh doanh bất động sản cao cấp. Trên kênh TikTok cá nhân, anh chia sẻ các video giới thiệu nhà, căn hộ có giá trị hàng chục tỉ đồng và tương tác thường xuyên với người xem. Tài khoản này đã thu hút hơn 3.000 người theo dõi ngay sau khi đăng tải.

Trong các đoạn clip, Hồng Đăng xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, trực tiếp giới thiệu, tư vấn sản phẩm và tương tác khá tích cực với người xem dưới phần bình luận. Trước những câu hỏi của khán giả về việc có rời bỏ hẳn nghệ thuật để chuyển sang làm "sale" chuyên nghiệp hay không, nam diễn viên đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Trước đây, nam diễn viên cũng từng phụ giúp vợ quản lý các quán ăn và thử sức với công việc mua bán ô tô, đồng thời có kênh YouTube chuyên về nội dung xe cộ, dù video mới nhất được đăng tải cách đây khoảng 6 tháng.

Ngoài ra, anh vẫn duy trì hoạt động cá nhân trên mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống gia đình và sở thích riêng, thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện thời trang và thể thao.

Tin liên quan

Cơ ngơi của Hồng Đăng

Cơ ngơi của Hồng Đăng

(NLĐO)- Bề thế, khang trang, diễn viên Hồng Đăng chia sẻ những hình ảnh về cơ ngơi của mình thu hút sự chú ý.

Tình hình của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng hiện nay

(NLĐO) - Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã hoàn tất các thủ tục liên quan để dừng công việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Diễn viên Hồng Đăng trở lại đóng phim sau scandal?

(NLĐO) - Cư dân mạng xôn xao với thông tin cho rằng diễn viên Hồng Đăng sẽ trở lại phim trường sau ồn ào đời tư thời gian qua.

Hồng Đăng Người phán xử diễn viên truyền hình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo