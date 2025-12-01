Diễn viên Lợi Trần đam mê pickleball

Lợi Trần xuất hiện với vai trò đại sứ kiêm vận động viên.

Tham gia đóng phim với nền tảng của một ngôi sao thể thao thực thụ, chơi tốt nhiều loại hình thể thao, Lợi Trần mê pickleball khi nào cũng chẳng hay.

Mê mệt với pickleball

Là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, Lợi Trần tham gia dòng phim hành động với tất cả lợi thế của một diễn viên có vẻ ngoài rất nam tính và khả năng thể hiện được các kỹ năng võ thuật. Trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, anh từng là võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, thi đấu và giành nhiều huy chương từ khi 13 tuổi. Lợi Trần đã tạo dựng tên tuổi qua các vai diễn trong các phim như "Tử chiến trên không", "Phượng khấu", "Bi Long đại ca" và "Lật mặt 2".

Kể lại hành trình đến với pickleball, Lợi Trần cho biết anh mê võ thuật từ nhỏ nhưng bây giờ lại mê mệt với pickleball. "Tôi tập chơi pickleball từ sự rủ rê của bạn bè. Mới đầu chỉ nghĩ đi đánh với anh em cho vui, giống như chơi các môn bóng đá, billiards hay gym. Ai dè, ra sân pickleball rồi bị... nghiện hồi nào không hay" - Lợi Trần thổ lộ.

Diễn viên Lợi Trần trong một trận đấu pickleball. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với Lợi Trần, pickleball là một môn thể thao thể hiện được tư duy và kỹ năng của nhiều bộ môn kết hợp với nhau. Anh chia sẻ: "Môn thể thao này có sự kết nối ghê gớm. Sự kết nối đó đầy tích cực và đó là điều khiến tôi còn mê pickleball hơn những gì mình nghĩ".

Với ưu thế của dân thể thao, khi chuyển qua chơi pickleball, Lợi Trần chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để có thể chơi tốt và giành khá nhiều thành tích. "Nhiều người hỏi vì sao tôi nhanh nhạy, có sức mạnh, thể lực tốt như vậy? Tất cả nhờ nền tảng con nhà võ và năng khiếu thể thao, tạo cho tôi một căn bản vững chắc và cần thiết khi chơi pickleball" - Lợi Trần nói.

Là một người bận rộn với lịch diễn, thế nên Lợi Trần cần dành một khoảng thời gian rèn luyện thể chất để cân bằng lại cuộc sống. Anh cho biết: "Lợi ích dễ thấy nhất của pickleball nói riêng và rèn luyện thể chất nói chung chính là khi trong cuộc sống bộn bề, pickleball đã giúp tôi giải phóng năng lượng tiêu cực, giúp tôi lấy lại cảm giác vui khỏe và kết nối với bạn bè mỗi ngày".

Đam mê và khát vọng

Bộ phim mới nhất mà Lợi Trần góp mặt là "Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần. Trong phim, anh vào vai Hải - một hành khách ngồi cùng hàng ghế với cảnh vệ Bình (Thanh Sơn).

Vai diễn này ban đầu tưởng chừng đơn giản nhưng sau đó mới dần hé lộ là kẻ chủ mưu của vụ cướp máy bay và là "trùm cuối" của tuyến phản diện, gây bất ngờ cho khán giả với sự biến chuyển tâm lý phức tạp. Với lợi thế ngoại hình nam tính, lại dành nhiều năm rèn luyện để trở thành diễn viên hành động, Lợi Trần sở hữu lượng khán giả không nhỏ.

Thành công của phim "Tử chiến trên không" về cả doanh thu lẫn giải thưởng mang đến cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. Anh nói: "Tôi muốn cảm ơn chính bản thân mình vì đã kiên trì chọn đúng con đường diễn viên. Lời cảm ơn thứ hai tôi muốn gửi đến đạo diễn Hàm Trần vì đã tin tưởng tôi. Sự thành công này cho tôi niềm tin sau 10 năm theo đuổi nghề đầy xứng đáng. Có những lúc tôi đã sắp gục ngã tưởng chừng phải dừng lại để chọn một nghề nghiệp khác nhưng sự tin tưởng của mọi người và lần này là đạo diễn Hàm Trần đã "cứu tôi". Giải thưởng vừa qua đã cho cả ê-kíp năng lượng tích cực để tiếp tục cống hiến trong thời gian tới".

Trước khi được chú ý, anh đã từng đóng vai quần chúng trong nhiều năm. Những trải nghiệm đó đã giúp Lợi Trần học được rất nhiều kỹ năng trong nghề diễn. "Đó chính là trường học diễn xuất thực chiến, những bài học đầu tiên đến 10 năm làm nghề đó là chất liệu để tôi có vai Hải trong "Tử chiến trên không". Tôi rất biết ơn những năm tháng đó để tôi trưởng thành hơn" - Lợi Trần giãi bày.

Một trong những bí quyết để Lợi Trần giữ dáng (cho cả nghề diễn, sàn đấu lẫn sân pickleball) là tính kỷ luật. Anh tuân thủ chế độ tập luyện kiên định trong mọi hoàn cảnh, ăn uống lành mạnh, từ chối nhậu nhẹt và rèn luyện thể chất đúng theo khung giờ định ra. Để trở thành một chiến binh mạnh mẽ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Lợi Trần phải dành toàn bộ thời gian cho học tập và tập luyện. Hình tượng mà Lợi Trần hướng đến là sự lịch lãm, lãng tử, văn minh và có một trái tim ấm áp, kiên trì với ước mơ của mình.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức vào ngày 13-12 tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM. Với tổng giải thưởng gần 100 triệu đồng và nhiều quà tặng, Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" không chỉ là cơ hội rèn luyện thể chất, kết nối cộng đồng yêu thể thao mà còn là một sân chơi nghĩa tình khi một phần doanh thu từ giải dự định được trích giúp những người dân, bệnh nhân khó khăn, cơ nhỡ.



