Diễn viên Mạc Minh đăng quang Mrs Tourism World 2025

Vượt qua những đối thủ nặng ký nhất đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, diễn viên Mạc Minh chiến thắng vương miện cuộc thi "Mrs Tourism World 2025", vừa được tổ chức tại Dubai đêm 3-10.

Nhận được câu hỏi từ Ban giám khảo: "Bạn hãy nói về tình yêu thương của người người mẹ đối với thế giới", Hoa hậu Mạc Minh trả lời: "Xin chào mọi người. Tôi là Mạc Minh, một người mẹ đến từ Việt Nam. Là một người mẹ, tôi luôn dành trọn tình yêu thương cho con cái và dành một chút yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp thế giới.

Khoảnh khắc Mạc Minh đăng quang

Với tôi, cho đi là mãi mãi, được yêu thương và che chở cho những người khó khăn hơn mình đã là một hạnh phúc. Tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu tôi là một người mẹ chiến thắng trong cuộc đua này. Tôi tin rằng nếu chiến thắng, mình sẽ có động lực để làm nhiều điều tốt đẹp hơn và lan tỏa nhiều tình yêu thương đến cộng đồng".

Tại vòng ứng xử, Mạc Minh ghi điểm tuyệt đối với phần trả lời đầy trí tuệ, tinh tế và cảm xúc. Câu trả lời của cô không chỉ thể hiện sự am hiểu văn hóa và niềm tự hào dân tộc, mà còn truyền tải một thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, sự đồng cảm và khát vọng gắn kết giữa các dân tộc trên thế giới.

Với màn thể hiện toàn diện từ quốc phục, tài năng, dạ hội đến ứng xử, Hoa hậu Mạc Minh đã thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo và khán giả.

Vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Mỹ, Canada, Thái Lan, Ấn Độ… Hoa hậu Mạc Minh đã được xướng tên, xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu "Mrs Tourism World 2025" trong niềm hân hoan của người hâm mộ.

Nữ diễn viên là người đẹp Việt đầu tiên đăng quang Mrs Tourism World 2025

Ngoài ra, cô còn nhận thêm một giải thưởng phụ Miss Couture Queen by Almas - Nữ hoàng Thời trang Cao cấp do Almas trao tặng. Được biết, tiếp tục hành trình sau đăng quang, Tân hoa hậu "Mrs Tourism World 2025" Mạc Minh sẽ ở lại đến ngày 6-10 để tham gia một số hoạt động cùng Ban tổ chức tại Dubai.

Trong suốt thời gian đăng quang, Hoa hậu Mạc Minh sẽ phải hoàn thành các sứ mệnh về từ thiện, cộng đồng trong nhiệm kỳ của mình ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, Tân Hoa hậu sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự các sự kiện Văn hóa lớn khi nhận được lời mời từ BTC cuộc thi Mrs Tourism World.