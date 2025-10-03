Diễn viên Mạc Minh đăng quang Mrs Tourism World 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Diễn viên Mạc Minh đăng quang Mrs Tourism World 2025

Thùy Trang

(NLĐO) - Diễn viên Mạc Minh, người đẹp Việt đầu tiên đăng quang Mrs Tourism World 2025 ở Dubai.

Vượt qua những đối thủ nặng ký nhất đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, diễn viên Mạc Minh chiến thắng vương miện cuộc thi "Mrs Tourism World 2025", vừa được tổ chức tại Dubai đêm 3-10.

Nhận được câu hỏi từ Ban giám khảo: "Bạn hãy nói về tình yêu thương của người người mẹ đối với thế giới", Hoa hậu Mạc Minh trả lời: "Xin chào mọi người. Tôi là Mạc Minh, một người mẹ đến từ Việt Nam. Là một người mẹ, tôi luôn dành trọn tình yêu thương cho con cái và dành một chút yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp thế giới.

Diễn viên Mạc Minh đăng quang Mrs Tourism World 2025- Ảnh 1.

Khoảnh khắc Mạc Minh đăng quang

Với tôi, cho đi là mãi mãi, được yêu thương và che chở cho những người khó khăn hơn mình đã là một hạnh phúc. Tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu tôi là một người mẹ chiến thắng trong cuộc đua này. Tôi tin rằng nếu chiến thắng, mình sẽ có động lực để làm nhiều điều tốt đẹp hơn và lan tỏa nhiều tình yêu thương đến cộng đồng".

Tại vòng ứng xử, Mạc Minh ghi điểm tuyệt đối với phần trả lời đầy trí tuệ, tinh tế và cảm xúc. Câu trả lời của cô không chỉ thể hiện sự am hiểu văn hóa và niềm tự hào dân tộc, mà còn truyền tải một thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, sự đồng cảm và khát vọng gắn kết giữa các dân tộc trên thế giới.

Với màn thể hiện toàn diện từ quốc phục, tài năng, dạ hội đến ứng xử, Hoa hậu Mạc Minh đã thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo và khán giả.

Vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Mỹ, Canada, Thái Lan, Ấn Độ… Hoa hậu Mạc Minh đã được xướng tên, xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu "Mrs Tourism World 2025" trong niềm hân hoan của người hâm mộ.

Diễn viên Mạc Minh đăng quang Mrs Tourism World 2025- Ảnh 3.

Nữ diễn viên là người đẹp Việt đầu tiên đăng quang Mrs Tourism World 2025

Ngoài ra, cô còn nhận thêm một giải thưởng phụ Miss Couture Queen by Almas - Nữ hoàng Thời trang Cao cấp do Almas trao tặng. Được biết, tiếp tục hành trình sau đăng quang, Tân hoa hậu "Mrs Tourism World 2025" Mạc Minh sẽ ở lại đến ngày 6-10 để tham gia một số hoạt động cùng Ban tổ chức tại Dubai.

Trong suốt thời gian đăng quang, Hoa hậu Mạc Minh sẽ phải hoàn thành các sứ mệnh về từ thiện, cộng đồng trong nhiệm kỳ của mình ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, Tân Hoa hậu sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự các sự kiện Văn hóa lớn khi nhận được lời mời từ BTC cuộc thi Mrs Tourism World.

Tin liên quan

Doanh nhân ở TP HCM đăng quang hoa hậu tại Malaysia

Doanh nhân ở TP HCM đăng quang hoa hậu tại Malaysia

(NLĐO)- Vượt gần 30 thí sinh, doanh nhân đến từ TP HCM Lucy Hà đăng quang Miss Business World Beauty 2025.

Hồ Thanh Tuyền đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình Trái đất 2025

(NLĐO)- Doanh nhân gốc Tiền Giang đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hoà bình Trái đất 2025.

Người đẹp đất cố đô đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025

(NLĐO) - Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hiền đến từ Ninh Bình đã giành vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025 - Miss Business Peace 2025.

hoa hậu Tân Hoa hậu Mạc Minh Mrs Tourism World
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo