Giải trí

Diễn viên Quỳnh Lương đón tin vui

Kim Ngân

(NLĐO) - Quỳnh Lương hạnh phúc chào đón thành viên mới, nhận được sự chúc phúc của đông đảo khán giả, bạn bè và đồng nghiệp.

Mới đây, Quỳnh Lương chia sẻ cô vừa sinh con gái tại một bệnh viện ở TP HCM. Nữ diễn viên cho biết hành trình làm mẹ lần hai của cô diễn ra nhẹ nhàng, khi luôn có ông xã kề bên động viên. Khoảnh khắc gia đình chào đón thành viên mới khiến cả hai vỡ òa hạnh phúc. Bé gái được đặt tên thân mật ở nhà là NaLa.

Diễn viên Quỳnh Lương đón tin vui - Ảnh 1.

Quỳnh Lương và chồng hạnh phúc chào đón bé gái. (Ảnh: FBNV)

Quỳnh Lương và Tiến Phát quen nhau thông qua chương trình "Người ấy là ai". Họ có khoảng 2 năm yêu đương trước khi kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi hồi tháng 3. Theo Quỳnh Lương, cô được gia đình chồng yêu thương chăm sóc. Gia đình chồng chịu thương chịu khó, sẵn sàng giúp đỡ con dâu mỗi khi cô cần.

Hậu sinh con, Quỳnh Lương được khen ngợi bởi vẻ ngoài xinh xắn, rạng rỡ và đầy sức sống. Doanh nhân Tiến Phát cũng ra dáng bố bỉm khi bế con gái nhỏ cực khéo léo. Nhiều bạn bè, sao Việt đã đồng loạt gửi lời chúc phúc đến gia đình nhỏ.

Diễn viên Quỳnh Lương đón tin vui - Ảnh 2.

Nữ diễn viên cho biết hiện tại sức khỏe hai mẹ con ổn định. Ảnh: FBNV

Trước đó, mùng Một Tết Ất Tỵ, Quỳnh Lương công khai tin mang thai cùng Tiến Phát - người kém cô hai tuổi, làm kinh doanh. Cặp đôi quen nhau giữa năm 2023, tổ chức đám cưới hôm 21-3 tại nhà gái ở Phú Thọ, dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức tiệc mừng ở TP HCM và quê nhà chú rể tại Trà Vinh.

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Trước khi lấn sân sang diễn xuất, cô hoạt động với vai trò mẫu ảnh, từng nổi tiếng khi đóng MV "Tự tâm", "Màu nước mắt"... Từ năm 2022 đến nay, cô ghi dấu ấn qua các phim "Gara hạnh phúc", "Lối nhỏ vào đời", "Đừng làm mẹ cáu", "Không ngại cưới chỉ cần một lý do", "Mặt trời mùa đông".


Quỳnh Lương xinh đẹp trong lễ ăn hỏi

Quỳnh Lương xinh đẹp trong lễ ăn hỏi

(NLĐO) - Nữ diễn viên, người mẫu Quỳnh Lương diện áo dài thướt tha trong lễ ăn hỏi cùng bạn trai là doanh nhân Tiến Phát.

Diễn viên Quỳnh Lương phiền muộn vì chuyện Thiên An và Jack

(NLĐO) - Quỳnh Lương viết tâm thư trải lòng nỗi phiền muộn khi bị cộng đồng mạng tấn công vì là bạn Thiên An, từng phát ngôn liên quan đến Jack.

Quỳnh Lương không hối hận khi sinh con ở tuổi 19

(NLĐO) - Sinh con ở tuổi 19, diễn viên Quỳnh Lương khiến đạo diễn Lê Hoàng, Đức Thịnh và Quang Tuấn ngưỡng mộ khi khẳng định có con sớm là ngoài ý muốn nhưng chưa từng nghĩ tới việc bỏ con.

Quỳnh Lương diễn viên tin vui
