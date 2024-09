Diễn viên Trang Nhung lấn sân thêm vai trò nhà thiết kế

Trang Nhung quay lại sàn diễn thời trang sau 12 năm

Diễn viên, người mẫu Trang Nhung lần đầu giới thiệu bộ sưu tập trên sàn diễn tại sự kiện "Vietnam International Sea Fashion Festival". Sự kiện đánh dấu sự trở lại làng mốt của Trang Nhung sau 12 năm, đồng thời khẳng định bản thân trong vai trò mới là nhà thiết kế.



Tại sự kiện Trang Nhung màn trình diễn kết thúc là bộ sưu tập với chiếc đầm dài, họa tiết da beo nhằm tôn vinh sự nữ quyền và thể hiện sự cứng rắn, quyến rũ, sang trọng của phụ nữ.

Bộ sưu tập "Slay on the beach" gồm 30 mẫu váy áo theo phong cách phóng khoáng, nữ tính, phù hợp cho các cô nàng đi du lịch biển. Trang Nhung cho biết lấy cảm hứng từ biển cả như hình ảnh con sóng, mặt nước trong xanh để thực hiện bộ sưu tập trong nhiều tháng.

Bộ sưu tập sử dụng các chất liệu như voan, lụa, tơ, ren để thực hiện bộ sưu tập. Các trang phục đa dạng về phom dáng như cắt xẻ, cut-out, crop top, áo dây, đầm maxi…

Các chi tiết xếp tầng, xếp ly, bồng xòe nhấn nhá ở phần tay, eo tạo sự nữ tính cho người mặc. Họa tiết hoa in trên mặt vải mang đến vẻ nhẹ nhàng, nữ tính. "Tôi muốn đem đến cho phụ nữ sự tươi mới, nữ tính và tươi trẻ, muốn ví phụ nữ chúng ta luôn xinh tươi như những bông hoa" - Trang Nhung nói.

Cháu gái Trang Nhung, diễn viên Thanh Tâm cùng ca sĩ Quang Hùng MasterD

Điểm nhấn của show còn có màn xuất hiện của Quang Hùng MasterD - gương mặt gây sốt của "Anh trai say hi" thời gian qua. Anh xuất hiện gây bất ngờ cho các khách mời với ca khúc tươi vui "Thủy triều". Ca sĩ diện chính trang phục do Trang Nhung thiết kế, thoải mái tung hứng với các người mẫu trên sàn diễn.

Trang Nhung cho biết lấn sân thiết kế thời trang 5 năm qua, từng ra nhiều bộ sưu tập theo phong cách thanh lịch, nữ tính. Cô có nhiều cửa hàng tại Hà Nội nhưng lần đầu đưa các sáng tạo lên sàn diễn. Cô nói: "Tôi yêu thời trang từ lúc vào nghề đến nay, nung nấu ý tưởng, giấc mơ tự làm nên những trang phục cho những người phụ nữ. Khi làm được, tôi hạnh phúc". Người đẹp cho biết đang lên kế hoạch để tổ chức show diễn riêng thời gian tới.

Mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Slay on the beach do Trang Nhung thiết kế

Trang Nhung nói quyết định lấn sân của cô được ông xã và hai con ủng hộ tuyệt đối. Tại sự kiện, đạo diễn Hoàng Duy dắt hai nhóc tỳ đến ủng hộ vợ. Mẹ và chị gái ruột của cô cũng mang hoa tặng, mừng Trang Nhung lấn sân vai trò mới trong lĩnh vực thời trang.