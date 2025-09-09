Điều bác sĩ ra Côn Đảo cứu ca nguy cấp

Ngày 8-9, Sở Y tế TP HCM cho hay vừa chỉ đạo Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) khẩn trương đưa bác sĩ ra Côn Đảo để tham gia cứu chữa một ca bệnh bị tai nạn chấn thương kín khá nặng đang trong tình trạng tối khẩn nguy kịch. Ngay trong sáng cùng ngày, TS-BS Nguyễn Tạ Quyết, Trưởng Khoa Gan Mật - Bệnh viện Bình Dân, đã lên đường ra đảo cứu người.

Trước đó, một nam học sinh 17 tuổi bị tai nạn giao thông được chuyển đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cấp cứu trong tình trạng rất nặng. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị tổn thượng thận trái, dịch bụng khu trú vùng hạ vị, chấn thương thận trái độ IV kèm ổ tụ dịch và máu quanh thận, chấn thương lách độ III, dập đuôi tụy, dịch tự do trong ổ bụng nghĩ dịch máu. Bệnh nhân được truyền 1 đơn vị hồng cầu lắng và 4 đơn vị huyết tương. Hiện bệnh nhân tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực.

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo hiện đã có đủ phương tiện điều trị

Sở Y tế đánh giá cao Bệnh viện Bình Dân đã cử thêm bác sĩ chuyên khoa giỏi ra Côn Đảo để tăng cường chuyên gia tư vấn, hội chẩn, phẫu thuật cứu người thay vì chuyển người về đất liền. Đây là phương án an toàn nhất cho người bệnh bị chấn thương bụng kín. Hiện tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn đảo đã có đủ phương tiện điều trị, nhất là phòng mổ và ngân hàng máu vừa được các bệnh viện thành phố triển khai cho Côn Đảo.



