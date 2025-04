Điều chỉnh giao thông ở Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục khi phá dỡ "hàm cá mập"

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản thông báo về việc thí điểm điều chỉnh, tổ chức giao thông khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).



Hà Nội dự kiến phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập"

Theo đó, Sở Xây dựng sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tổ chức rào chắn và hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực tuyến đường Lê Thái Tổ (phạm vi đối diện tòa nhà Hồng Vân - Long Vân (số nhà số 1- 3 Lê Thái Tổ) ra đến đài phun nước của Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Các phương tiện có nhu cầu đi qua khu vực cấm lưu thông theo hướng từ phố Đinh Liệt, Cầu Gỗ đi Lê Thái Tổ đi theo hướng: Hàng Gai - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ; Các phương tiện từ phố Hàng Bông, Hàng Gai đi Lê Thái Tổ đi theo hướng: Hàng Bông - Hàng Gai - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ. Thời gian thực hiện thí điểm sẽ bắt đầu từ ngày 7-4 đến ngày 30-4.

Trong quá trình thực hiện, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng TP Hà Nội) sẽ triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn... theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông. Cùng với đó, theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp…

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao. Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Đề nghị UBND Quận Hoàn Kiếm chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí barie rào chắn khoanh vùng trước khu vực Quảng trường, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Tổ chức điều chỉnh phạm vi rào chắn cho phù hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ tuyến đi bộ trong thời gian tổ chức Tuyến đi bộ hoặc các sự kiện diễn ra xung quanh khu vực tổ chức giao thông. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận…

Liên quan đến dự án đầu tư cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, trước đó ngày 19-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị hoàn thành giải phóng mặt bằng ngày 30-4, hoàn thành đầu tư xây dựng phần nổi ngày 2-9.

Để đầu tư cải tạo Quảng trường này, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, nêu rõ giải pháp cụ thể phá bỏ tòa nhà "hàm cá mập"; nghiên cứu, đề xuất, bố trí 3 tầng hầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng (sau khi dỡ bỏ tòa nhà "hàm cá mập") để bố trí không gian văn hóa, thương mại tại tầng hầm 1, khu vực đỗ xe tại tầng hầm 2, 3. Trường hợp không bố trí đỗ xe, có thể sử dụng thành không gian lưỡng dụng.

Trong quá trình nghiên cứu phương án tổ chức không gian Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sẽ xem xét cụ thể việc tổ chức không gian, lối lên xuống hầm, giải pháp tổ chức giao thông, cảnh quan đối với các khu vực, công trình xung quanh, vị trí bố trí sân, khán đài, vị trí bố trí "Tháp ánh sáng", phương án bố trí, sắp xếp cây xanh (có giải pháp phù hợp đối với các cây di sản), phương án chiếu sáng… Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu phấn đấu hoàn thành phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập", thu dọn mặt bằng trước ngày 30-4.