Điều chỉnh quy hoạch để tạo cực tăng trưởng mới

Ngày 28-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) đã thảo luận về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đại biểu (ĐB) đánh giá việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia có ý nghĩa quan trọng khi đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, tăng trưởng nhanh, bền vững.

TP HCM cần cơ chế cho một siêu đô thị

ĐB Nguyễn Tuấn Anh (đoàn TP Cần Thơ) đặc biệt quan tâm đến quy hoạch liên quan vùng ĐBSCL và Vùng đô thị Cần Thơ. ĐB đề nghị hoàn thiện cơ chế phân bổ vốn nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho các cực tăng trưởng năng động như TP Cần Thơ và thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics lớn ở đây. Bên cạnh đó, cần tập trung để tạo đột phá về hạ tầng giao thông và thủy lợi. Cụ thể, cần sớm hoàn thành tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và các trục kết nối; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cảng biển Trần Đề; nghiên cứu và sớm xác định lộ trình đầu tư tuyến đường sắt nối TP HCM với TP Cần Thơ sau năm 2030.

Đồng quan điểm, ĐB Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng vùng ĐBSCL được coi là vùng dự trữ chiến lược quốc gia về an ninh lương thực và quốc phòng. Việc điều chỉnh quy hoạch quốc gia lần này cần quan tâm để phát triển mạnh hạ tầng kinh tế - xã hội vùng, tăng cường tính liên kết với các vùng khác, trong đó có TP HCM.

Đối với định hướng phát triển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ĐB Nguyễn Hữu Thông (đoàn Lâm Đồng) đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung việc hình thành và đẩy mạnh phát triển khu kinh tế ven biển trong định hướng phát triển vùng này.

ĐB Phạm Trọng Nhân (đoàn TP HCM) cho rằng khi đã giảm từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 thì Quy hoạch tổng thể quốc gia không thể chỉ điều chỉnh cho khớp nối bản đồ, mà phải trả lời được câu hỏi những cực tăng trưởng nào sẽ kéo cả nền kinh tế đi lên và sẽ được đặt vào vị trí nào trong cấu trúc của quốc gia.

Theo ông Phạm Trọng Nhân, khái niệm trung tâm tăng trưởng vùng không thể dựa vào địa giới hành chính, mà phải dựa trên năng lực công nghiệp, dịch vụ, hàm lượng công nghệ, kết nối hạ tầng, logistics, mật độ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, tỉ trọng kinh tế số và năng suất lao động. Ngoài ra, ông Nhân lưu ý cần điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia phải khớp với không gian phát triển mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các tỉnh mới sau sáp nhập phải được thiết kế lại cấu trúc đô thị, nông thôn, công nghiệp, dịch vụ dựa trên dữ liệu dân cư, năng suất, rủi ro khí hậu. "Không thể chỉ ghép lại 2 quy hoạch cũ với nhau và xem như hoàn thành, như TP HCM hiện nay rất cần cơ chế cho một siêu đô thị động lực" - ĐB Phạm Trọng Nhân nhấn mạnh.

Rà soát thủy điện nhỏ

Góp ý vào việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, ĐB Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) đề xuất rà soát các vấn đề mới để gắn quy hoạch với an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh kinh tế; đồng thời nghiên cứu để bổ sung các vấn đề về môi trường, tài nguyên, quản trị rủi ro và phòng chống thiên tai.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro thiên tai của quy hoạch, ĐB Trịnh Xuân An đề nghị rà soát lại toàn bộ hệ thống thủy điện nhỏ, đánh giá lại quy trình xả lũ, tránh tình trạng quy trình xả lũ đúng nhưng hậu quả thì nặng nề.

ĐB Trần Thị Hồng Thanh (đoàn Ninh Bình) đề nghị trong điều chỉnh quy hoạch, cần bổ sung nội dung về phát triển đường sắt kết nối nội tỉnh, liên tỉnh ở một số địa phương, từ đó mở ra khuôn khổ pháp lý để các quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh xây dựng các tuyến đường sắt vùng, đường sắt nội tỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế.

Nhà đầu tư "chờ hàng tháng trời" vì quy hoạch

Cùng ngày, các ĐB đã thảo luận về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Góp ý vào dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP HCM) quan tâm đến quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. ĐB Hùng cho biết qua nghiên cứu cho thấy quy trình hiện được dự thảo quy định kéo dài qua nhiều lượt lấy ý kiến, thẩm định và trình duyệt. Để rút ngắn thời gian phê duyệt mà vẫn bảo đảm chất lượng, ông đề nghị luật hóa thêm cơ chế "nộp hồ sơ điện tử đồng bộ" kèm thời hạn bắt buộc phản hồi của từng cơ quan.

"Có những dự án phải chờ hàng tháng trời để lấy được văn bản góp ý từ một phòng, ban, sau đó tiếp tục chờ… chờ và chờ đợi. Điều này gây lãng phí cơ hội, thời gian, làm xói mòn niềm tin, khiến nhiều nhà đầu tư chán nản phải tạm dừng hoặc phải rút lui khỏi dự án" - ĐB Hùng nêu thực trạng.

ĐB Nguyễn Trúc Sơn (đoàn Vĩnh Long) cũng đề xuất bỏ bớt các tầng quy hoạch như quy hoạch sử dụng đất cấp xã, một số quy hoạch nông thôn để giảm thủ tục. Theo ông Sơn, việc tích hợp quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị, nông thôn phải đi kèm với bộ tiêu chí chung, nếu không sẽ tạo ra những khoảng trống pháp lý, dễ phát sinh khiếu kiện đất đai và gây thất thoát nguồn lực.

2 vùng có tốc độ phát triển cao nhất Phát biểu giải trình, làm rõ thêm về điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết hiện nay, trong 6 vùng kinh tế - xã hội, vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ được xác định là hai vùng có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất, cần tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng quan tâm đầu tư cho các vùng khó khăn thông qua cơ chế chính sách đặc thù, phát triển văn hóa - giáo dục - y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kết nối hạ tầng với các trung tâm kinh tế, hành lang kinh tế. Bộ Tài chính ghi nhận góp ý của các ĐB để cụ thể hóa khi triển khai các quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh nhằm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của 6 vùng động lực, bảo đảm khả thi, trọng tâm, không dàn trải.



