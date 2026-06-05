Điều còn lại sau những lá cờ

Bảy năm trước, khi những lá cờ đầu tiên được trao tận tay ngư dân trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", ít ai hình dung rằng từ một ý tưởng xã hội của Báo Người Lao Động, chương trình ấy sẽ phát triển thành một hành trình rộng lớn đi qua mọi miền đất nước, chạm đến trái tim của hàng triệu người dân và trở thành một trong những hoạt động xã hội mang đậm dấu ấn của báo chí cách mạng trong giai đoạn mới.

Hơn 2,1 triệu lá cờ Tổ quốc đã được trao tặng. Hơn 1.200 tuyến "Đường cờ Tổ quốc" đã được xây dựng. Hàng trăm sự kiện được tổ chức từ biên giới đến hải đảo, từ địa đầu Lũng Cú đến Đất Mũi Cà Mau. Đó là những con số có thể thống kê được sau 7 năm thực hiện chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Nhưng điều đáng nói hơn là những giá trị không thể đo đếm bằng những con số. Đó là tình yêu Tổ quốc được khơi dậy, được lan tỏa và được bồi đắp trong đời sống cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, khi nói đến báo chí, người ta thường nghĩ đến nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phản biện xã hội hay định hướng dư luận. Tất cả đều đúng. Nhưng thực tế cho thấy báo chí còn có thể làm được nhiều hơn thế. Một cơ quan báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn có thể góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Không chỉ kể những câu chuyện đẹp mà còn có thể trực tiếp tạo ra những giá trị đẹp cho xã hội. "Tự hào cờ Tổ quốc" là một minh chứng cho điều đó.

Báo Người Lao Động tổ chức lễ khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” trên tuyến đường dẫn vào Nhà Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (xã Quảng Điền, TP Huế) vào tháng 12-2023. Ảnh: VPMT

Từ một chương trình của Báo Người Lao Động, hành trình ấy đã dần trở thành một phong trào xã hội nhận được sự đồng hành của các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và đông đảo người dân trên khắp cả nước. Đó là minh chứng cho một sức mạnh đặc biệt của báo chí - sức mạnh kết nối.

Suốt 7 năm qua, chương trình đã kết nối Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và nhiều lực lượng khác cùng đồng hành trong hành trình hướng về biển đảo, biên giới và chủ quyền quốc gia. Chương trình cũng kết nối hàng trăm doanh nghiệp với những hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Họ không đơn thuần tài trợ cho một chương trình mà còn tham gia một hành trình chung, nơi trách nhiệm xã hội và tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Quan trọng hơn, chương trình đã kết nối người dân với những giá trị tưởng như rất lớn lao nhưng lại vô cùng gần gũi. Một tuyến đường cờ ở một vùng quê. Một lá cờ đỏ sao vàng trên con tàu của ngư dân. Một buổi chào cờ nơi cột mốc biên giới. Một đứa trẻ lớn lên giữa những con đường ngập tràn màu cờ Tổ quốc. Tất cả những hình ảnh ấy âm thầm gieo vào lòng người niềm tự hào dân tộc và ý thức công dân mà không cần những lời giáo huấn lớn lao.

Bảy năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại. Nhưng điều đáng quý nhất có lẽ không phải là những gì chương trình đã làm được mà là những gì chương trình để lại. Những lá cờ rồi có thể bạc màu theo năm tháng, những con đường rồi có thể đổi thay theo thời gian. Nhưng tình yêu Tổ quốc mà chương trình góp phần khơi dậy sẽ còn tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng. Đó mới là giá trị lớn nhất của hành trình mang tên "Tự hào cờ Tổ quốc".

Trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn để phù hợp với yêu cầu phát triển mới của đất nước, tương lai của mỗi cơ quan báo chí có thể có những thay đổi nhất định về mô hình tổ chức. Nhưng những giá trị tốt đẹp mà báo chí đã dày công vun đắp cho xã hội thì không nên dừng lại. Bởi suy cho cùng, điều làm nên sức sống của một chương trình không nằm ở tên gọi của một cơ quan hay một đơn vị tổ chức mà nằm ở sự đồng hành của cộng đồng và những giá trị mà chương trình mang lại cho đất nước.

Vì thế, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những người đã đồng hành cùng "Tự hào cờ Tổ quốc" đều có quyền hy vọng rằng hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài. Để những lá cờ vẫn tiếp tục đến với ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió, với chiến sĩ nơi biên cương, với những vùng đất còn khó khăn và với các thế hệ người Việt Nam mai sau.

Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” trao tặng cờ cho ngư dân tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VPNTB

Là người may mắn được tham gia tổ chức chương trình từ những ngày đầu tiên, tôi hiểu rằng phía sau mỗi lá cờ được trao đi là sự chung sức của rất nhiều con người; phía sau mỗi tuyến "Đường cờ Tổ quốc" là tâm huyết của nhiều tập thể; và phía sau mỗi sự kiện là khát vọng rất giản dị: Làm điều gì đó có ích cho đất nước bằng trách nhiệm của người làm báo.



