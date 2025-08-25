"Điều còn mãi" kể câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc

Chia sẻ tại cuộc họp báo chiều 25-8 tại Hà Nội, nhà báo Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập báo điện tử Vietnamnet, cho hay năm nay hoà nhạc quốc gia "Điều còn mãi" do Vietnamnet tổ chức sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm chiều 2-9, trong thời khắc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Nhà báo Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập báo điện tử Vietnamnet, chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 24-8

Để mang tới màu sắc mới cho chương trình sau gần 2 thập kỷ tổ chức, "Điều còn mãi" năm nay có nhiều ca sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc. Chương trình cũng đón chào sự trở lại của diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương và ca sĩ Lan Anh - những gương mặt quen thuộc trong những số đầu tiên của "Điều còn mãi" nhưng vắng mặt các năm gần đây.

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của "Điều còn mãi", nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho hay những người làm chương trình chọn cách kể câu chuyện bằng một ngôn ngữ âm nhạc sang trọng, mềm mại, nhưng vẫn bao quát những dấu mốc lớn của lịch sử. Ví dụ "Trường ca Sông Lô" sẽ được dàn dựng theo phong cách concerto cho piano và dàn nhạc, do tài năng trẻ Lương Khánh Nhi biểu diễn. Hay "Hướng về Hà Nội" sẽ được thể hiện bằng tiếng đàn cello tinh tế của một nghệ sĩ trẻ du học Mỹ, đem lại một cách nhìn mới mẻ về Thủ đô.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng

Bên cạnh đó, những ca khúc quen thuộc về Hà Nội, về Tổ quốc sẽ được làm mới với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu như Hồng Nhung, Tùng Dương. Những người làm chương trình muốn khán giả không chỉ nghe lại các ca khúc quen thuộc mà còn cảm nhận được chiều sâu lịch sử, sự lấp lánh của cảm xúc và tinh thần dân tộc qua âm nhạc.

Khán giả cũng sẽ được thưởng thức một hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đã đi qua (Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ, TPHCM…). Bắt đầu từ Hà Nội tới Sài Gòn với "Hướng về Hà Nội", "Bài ca Hà Nội", "Gửi em chiếc nón bài thơ", "Nha Trang mùa thu lại về", "Gió lộng bốn phương", "Sài Gòn đẹp lắm", "Huế - Sài Gòn - Hà Nội" và "Một vòng Việt Nam".

Tiết mục chào kết hứa hẹn bùng nổ với giai điệu hào hùng của "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" của nhạc sĩ Phạm Tuyên với niềm vui của ngày thống nhất đất nước, khép lại hoà nhạc "Điều còn mãi" 2025.

Nhà báo Nguyễn Văn Bá cho hay đã làm việc với nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng trong suốt nhiều tháng để xây dựng ý tưởng.

"Chúng tôi luôn đặt mục tiêu giữ gìn giá trị cốt lõi của chương trình "Điều còn mãi" - nơi tôn vinh những tác phẩm âm nhạc Việt Nam nổi tiếng, được thể hiện bởi các nghệ sĩ giàu đam mê và trách nhiệm. Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình không chỉ vì biểu diễn, mà coi đây là sự phụng sự, dâng hiến âm nhạc đến công chúng trong một dịp trọng đại của đất nước" - Trưởng BTC chương trình nhấn mạnh.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ anh tự hào hơn bao giờ hết khi được cất tiếng hát trong ngày trọng đại của đất nước, ngày Tết Độc lập 2-9. Nam ca sĩ tham gia chương trình trong tâm thế là công dân Việt Nam muốn cống hiến cho đất nước trong một dịp đặc biệt. "Tôi hát bằng trái tim của một người yêu nước, luôn muốn dựng xây đất nước, muốn đất nước ngày một phồn thịnh và giàu đẹp hơn" - Tùng Dương bày tỏ.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 vào 14 giờ ngày 2-9.