"Điều còn mãi" kể câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Điều còn mãi" kể câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc

Yến Anh

(NLĐO)- Hoà nhạc quốc gia "Điều còn mãi" vang lên vào thời khắc đặc biệt, khi cả nước kỷ niệm 80 ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chia sẻ tại cuộc họp báo chiều 25-8 tại Hà Nội, nhà báo Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập báo điện tử Vietnamnet, cho hay năm nay hoà nhạc quốc gia "Điều còn mãi" do Vietnamnet tổ chức sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm chiều 2-9, trong thời khắc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

"Điều còn mãi" kể câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập báo điện tử Vietnamnet, chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 24-8

Để mang tới màu sắc mới cho chương trình sau gần 2 thập kỷ tổ chức, "Điều còn mãi" năm nay có nhiều ca sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc. Chương trình cũng đón chào sự trở lại của diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương và ca sĩ Lan Anh - những gương mặt quen thuộc trong những số đầu tiên của "Điều còn mãi" nhưng vắng mặt các năm gần đây.

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của "Điều còn mãi", nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho hay những người làm chương trình chọn cách kể câu chuyện bằng một ngôn ngữ âm nhạc sang trọng, mềm mại, nhưng vẫn bao quát những dấu mốc lớn của lịch sử. Ví dụ "Trường ca Sông Lô" sẽ được dàn dựng theo phong cách concerto cho piano và dàn nhạc, do tài năng trẻ Lương Khánh Nhi biểu diễn. Hay "Hướng về Hà Nội" sẽ được thể hiện bằng tiếng đàn cello tinh tế của một nghệ sĩ trẻ du học Mỹ, đem lại một cách nhìn mới mẻ về Thủ đô.

"Điều còn mãi" kể câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc- Ảnh 2.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng

Bên cạnh đó, những ca khúc quen thuộc về Hà Nội, về Tổ quốc sẽ được làm mới với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu như Hồng Nhung, Tùng Dương. Những người làm chương trình muốn khán giả không chỉ nghe lại các ca khúc quen thuộc mà còn cảm nhận được chiều sâu lịch sử, sự lấp lánh của cảm xúc và tinh thần dân tộc qua âm nhạc.

Khán giả cũng sẽ được thưởng thức một hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đã đi qua (Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ, TPHCM…). Bắt đầu từ Hà Nội tới Sài Gòn với "Hướng về Hà Nội", "Bài ca Hà Nội", "Gửi em chiếc nón bài thơ", "Nha Trang mùa thu lại về", "Gió lộng bốn phương", "Sài Gòn đẹp lắm", "Huế - Sài Gòn - Hà Nội" và "Một vòng Việt Nam".

Tiết mục chào kết hứa hẹn bùng nổ với giai điệu hào hùng của "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" của nhạc sĩ Phạm Tuyên với niềm vui của ngày thống nhất đất nước, khép lại hoà nhạc "Điều còn mãi" 2025.

Nhà báo Nguyễn Văn Bá cho hay đã làm việc với nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng trong suốt nhiều tháng để xây dựng ý tưởng.

"Chúng tôi luôn đặt mục tiêu giữ gìn giá trị cốt lõi của chương trình "Điều còn mãi" - nơi tôn vinh những tác phẩm âm nhạc Việt Nam nổi tiếng, được thể hiện bởi các nghệ sĩ giàu đam mê và trách nhiệm. Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình không chỉ vì biểu diễn, mà coi đây là sự phụng sự, dâng hiến âm nhạc đến công chúng trong một dịp trọng đại của đất nước" - Trưởng BTC chương trình nhấn mạnh.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ anh tự hào hơn bao giờ hết khi được cất tiếng hát trong ngày trọng đại của đất nước, ngày Tết Độc lập 2-9. Nam ca sĩ tham gia chương trình trong tâm thế là công dân Việt Nam muốn cống hiến cho đất nước trong một dịp đặc biệt. "Tôi hát bằng trái tim của một người yêu nước, luôn muốn dựng xây đất nước, muốn đất nước ngày một phồn thịnh và giàu đẹp hơn" - Tùng Dương bày tỏ.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 vào 14 giờ ngày 2-9.

Tin liên quan

Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" đúng vào thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" đúng vào thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

(NLĐO) - Nhạc trưởng tài năng Đồng Quang Vinh, ca sĩ Đỗ Tố Hoa lần đầu tiên biểu diễn trong chương trình Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi 2023" vào 14 giờ ngày Quốc khánh 2-9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Điều còn mãi Báo VietNamNet
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo