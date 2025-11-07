Điều dưỡng Đức sát hại 10 bệnh nhân để "nhẹ việc"

Tòa án TP Aachen l ngày 30-10 tuyên án tù chung thân đối với một điều dưỡng khoa chăm sóc giảm nhẹ sau khi xác định người này đã giết hại 10 bệnh nhân và tìm cách sát hại 27 người khác.

Bị cáo điều dưỡng người Đức che mặt khi ra tòa. Ảnh: AP.

Theo cáo trạng, bị cáo đã tiêm thuốc giảm đau hoặc thuốc an thần cho các bệnh nhân trong phạm vi chăm sóc của mình, chủ yếu là người cao tuổi, để giảm khối lượng công việc.

Phát ngôn viên tòa án nhận định tội danh này "đặc biệt nghiêm trọng", đồng nghĩa với việc bị cáo gần như không có cơ hội được phóng thích sau 15 năm, mức thời gian tối thiểu có thể được xem xét ân giảm cho án tù chung thân ở Đức.

Các vụ việc xảy ra trong khoảng từ tháng 12-2023 đến tháng 5-2024 tại một cơ sở y tế gần Aachen, miền Tây nước Đức. Bị cáo vẫn có thể kháng cáo bản án.

Cảnh sát và các công tố viên cho biết họ đang mở rộng điều tra, xem xét thêm những ca tử vong đáng ngờ khác trong quá trình làm việc của người này.

Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo luôn giữ kín danh tính theo quy định về quyền riêng tư tại Đức.

Vụ án đã gây rúng động dư luận Đức, gợi lại ký ức về thảm kịch tương tự từng xảy ra trước đó. Năm 2019, một cựu y tá bị kết án tù chung thân vì giết 85 bệnh nhân. Đây được xem là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này kể từ sau Thế chiến II.