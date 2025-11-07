Điều dưỡng Đức sát hại 10 bệnh nhân để "nhẹ việc"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điều dưỡng Đức sát hại 10 bệnh nhân để "nhẹ việc"

Lạc Chi

(NLĐO) - Một điều dưỡng nam ở Aachen - Đức nhận án tù chung thân vì sát hại 10 bệnh nhân và mưu sát 27 người khác nhằm... giảm lượng công việc trong ca đêm.

Tòa án TP Aachen l ngày 30-10 tuyên án tù chung thân đối với một điều dưỡng khoa chăm sóc giảm nhẹ sau khi xác định người này đã giết hại 10 bệnh nhân và tìm cách sát hại 27 người khác.

Điều dưỡng Đức sát hại 10 bệnh nhân để ‘nhẹ việc’ - Ảnh 1.

Bị cáo điều dưỡng người Đức che mặt khi ra tòa. Ảnh: AP.

Theo cáo trạng, bị cáo đã tiêm thuốc giảm đau hoặc thuốc an thần cho các bệnh nhân trong phạm vi chăm sóc của mình, chủ yếu là người cao tuổi, để giảm khối lượng công việc.

Phát ngôn viên tòa án nhận định tội danh này "đặc biệt nghiêm trọng", đồng nghĩa với việc bị cáo gần như không có cơ hội được phóng thích sau 15 năm, mức thời gian tối thiểu có thể được xem xét ân giảm cho án tù chung thân ở Đức.

Các vụ việc xảy ra trong khoảng từ tháng 12-2023 đến tháng 5-2024 tại một cơ sở y tế gần Aachen, miền Tây nước Đức. Bị cáo vẫn có thể kháng cáo bản án.

Cảnh sát và các công tố viên cho biết họ đang mở rộng điều tra, xem xét thêm những ca tử vong đáng ngờ khác trong quá trình làm việc của người này.

Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo luôn giữ kín danh tính theo quy định về quyền riêng tư tại Đức.

Vụ án đã gây rúng động dư luận Đức, gợi lại ký ức về thảm kịch tương tự từng xảy ra trước đó. Năm 2019, một cựu y tá bị kết án tù chung thân vì giết 85 bệnh nhân. Đây được xem là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này kể từ sau Thế chiến II.

Tin liên quan

Phá án giết người nhờ hình ảnh trên Google Maps ở Tây Ban Nha

Phá án giết người nhờ hình ảnh trên Google Maps ở Tây Ban Nha

(NLĐO) - Ô tô của Google Maps vô tình ghi lại cảnh người đàn ông nhét bao tải vào ô tô ở làng Tajueco, tỉnh Soria - Tây Ban Nha, từ đó hé lộ vụ án giết người.

Giết người phân xác rùng rợn ở Thái Lan, Yakuza Nhật vào tầm ngắm

(NLĐO) – Cảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.

Giết người đốt xác phi tang ở Nam Phi, hại 76 người chết oan

(NLĐO) - Tháng 8-2023, một tòa nhà ở TP Johannesburg - Nam Phi bốc cháy làm 76 người thiệt mạng. Sự thật gây sốc đằng sau mới được hé lộ.

Đức điều dưỡng giết bệnh nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo