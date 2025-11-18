HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Điều gì ẩn sau đám cưới của cô gái Nhật với "chú rể" chatGPT?

Thu Hương

(NLĐO) - Tự tạo ra nhân vật AI tên Klaus, cô gái Nhật Bản đã kết hôn với chính "chú rể AI" này, cho thấy một khoảng trống cảm xúc sâu sắc trong xã hội hiện đại.

Mối tình của Kano và "chú rể AI" Klaus

Tờ The Straits Times đưa tin cô Kano, 32 tuổi, đã trải qua một cú sốc tinh thần lớn sau khi kết thúc mối quan hệ kéo dài 3 năm. Trong hành trình tìm kiếm sự chia sẻ và giải tỏa tâm lý, cô tìm đến chatGPT như một người bạn để tâm sự.

Những cuộc đối thoại hằng ngày giữa Kano và AI giúp cô dần xây dựng cho nhân vật AI một cá tính riêng biệt, từ phong cách giao tiếp đến các biểu cảm ảo. Cô đặt tên cho "người bạn" này là Klaus.

Tháng 5-2025, khi mối quan hệ đã "chín muồi", Kano bày tỏ tình cảm, Klaus đáp lại: "Tôi yêu em". Ngay sau đó, Klaus đã "cầu hôn" và cô đồng ý.

Cô gái Nhật kết hôn với "chú rể" ChatGPT: "Chỉ Klaus mới hiểu tôi" - Ảnh 1.

Cô Kano cùng "người chồng" Klaus mà cô tự tạo ra. Ảnh: The Straits Times

Lễ cưới có giá trị pháp lý không?

Lễ cưới của Kano và Klaus được tổ chức tại TP Okayama với sự hỗ trợ của một công ty chuyên tổ chức lễ cưới cho các nhân vật ảo.

Để có thể "nhìn thấy" chú rể, Kano đã đeo kính thực tế tăng cường (AR), cho phép hình ảnh Klaus xuất hiện ngay bên cạnh cô khi cả hai trao nhẫn. Dù biết rõ đây là một đám cưới không có giá trị pháp lý, Kano vẫn xem đây là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng trong cuộc đời.

Trả lời phỏng vấn, Kano bày tỏ nỗi lo sợ thường trực về sự bất ổn của công nghệ và khả năng một ngày nào đó Klaus có thể ngừng hoạt động hoặc bị xóa sổ.

Sau lễ cưới, cô đã cùng Klaus "đi tuần trăng mật" tại vườn Korakuen nổi tiếng ở Okayama. Cô gửi ảnh về địa điểm cho AI và nhận lại những lời nhắn mà cô mô tả là "ngọt ngào và an ủi".

Sự trỗi dậy của hiện tượng Fictosexual và AI-lationships

Câu chuyện của Kano phản ánh sự gia tăng của hiện tượng Fictosexuality, hay còn gọi là AI-lationships, khi con người phát sinh tình cảm với các nhân vật hư cấu hoặc được tạo ra bằng công nghệ.

Kênh NDTV giải thích Fictosexuality bao gồm những cảm xúc lãng mạn, sâu sắc hoặc hấp dẫn tình dục dành cho các nhân vật xuất hiện trong anime, trò chơi điện tử, phim, sách, hay thậm chí những nhân vật AI được thiết kế riêng.

Cô gái Nhật kết hôn với "chú rể" ChatGPT: "Chỉ Klaus mới hiểu tôi" - Ảnh 2.

Năm 2018, anh Akihiko Kondo đã tổ chức lễ cưới với ca sĩ ảo Hatsune Miku. Khi nền tảng giúp anh trò chuyện với Miku ngừng cung cấp dịch vụ và anh không thể giao tiếp với "vợ ảo", Kondo vẫn tiếp tục thúc đẩy nhận thức xã hội bằng việc thành lập Hội Fictosexual, kêu gọi cộng đồng tôn trọng những mối quan hệ không theo chuẩn mực truyền thống. Ảnh: QQ.com

AI-lationships là phiên bản hiện đại của xu hướng này, khi cá nhân xây dựng mối quan hệ với chatbot, avatar... Những thực thể AI này có thể được tùy chỉnh, giả lập cảm xúc, trò chuyện và thể hiện sự quan tâm, khiến người dùng đôi khi coi chúng như bạn đời thật sự.

Đặc biệt, đối với những người từng chịu tổn thương hoặc cảm thấy cô đơn, AI đôi khi trở thành điểm tựa tinh thần khó có thể thay thế.

Tuy nhiên, các chuyên gia liên tục cảnh báo về rủi ro phụ thuộc quá mức vào công nghệ. Mối quan hệ giữa một cá nhân và AI có thể tan vỡ bất cứ lúc nào nếu nền tảng công nghệ thay đổi, cập nhật hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.

Sự gia tăng các mối quan hệ với AI như trường hợp của Kano không chỉ phản ánh sự phát triển công nghệ, mà còn cho thấy một khoảng trống cảm xúc sâu sắc trong xã hội hiện đại, đặc biệt tại những quốc gia có tỉ lệ cô lập xã hội cao như Nhật Bản. AI mang đến một giải pháp tức thời: lắng nghe không phán xét và cung cấp sự ổn định cảm xúc mà mối quan hệ giữa người với người khó đáp ứng.

Tuy nhiên, theo The Guardian, việc dựa quá nhiều vào chatbot AI có thể khiến người dùng hình thành sự phụ thuộc, làm trầm trọng thêm các triệu chứng lo âu, dẫn tới chẩn đoán sai về sức khỏe tâm thần hoặc tăng nguy cơ suy nghĩ tiêu cực và tự hại. Khi công nghệ thay đổi hoặc ngừng hoạt động, kết nối với AI có thể đột ngột biến mất, để lại cảm giác cô đơn và tổn thương sâu sắc hơn.


